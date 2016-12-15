Жильцы дома в Петроградском районе не могут поделить двор

Несколько лет назад между жильцами дома №73-75 на Каменноостровском проспекте началась война за двор. Дело в том, что автовладельцы организовали на муниципальной земле парковку, которая заняла большую часть придомовой территории. Корреспонденты Piter.TV приехали на место событий и пообщались с пожилой жительницей дома, которую не устраивает текущее положение дел.

Лариса Яковлевна рассказала нашему интернет-каналу, что конфликт с соседями возник, по большей части, из-за бездомных животных. "Я занимаюсь больше 10 лет бездомными животными. – объясняет петербурженка. – И недавно в своем дворе я обнаружила котят, которых начала подкармливать. Позже сделала им домик. Но три года назад нынешняя "хозяйка" парковки купила какую-то очень дорогую машину. Она испугалась, что кошки могут поцарапать покрытие, и дала указание охране, убрать их домик. А заодно выгнать меня со двора. Однако я уходить не собиралась. Я просто не понимала, почему я должна уйти. После этого и начались всяческие травли и гонения".

Сначала Лариса Яковлевна попыталась наладить отношения с соседями. Она просила выделить ей место для кошечек. Однако ее попытки не увенчались успехом. Конечно, место пенсионерке выделили, но, по мнению женщины, это просто издевка.

Лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански так комментирует сложившуюся ситуацию: "Территория эта общего пользования и не может кем-то использоваться для своих нужд. Получается, что группа лиц вошла в сговор, захватила городскую территорию и использует ее для своих нужд. Раз это двор его необходимо благоустроить для нужд всех. Независимо от того, есть ли рядом парк или нет". Эксперт уверен, что выход из конфликтной ситуации есть. В качестве одного из вариантов, он предлагает: "Требовать у муниципалов благоустройства двора с учетом мнения всех жильцов, а не только тех, у кого имеется авто".

Лариса Яковлевна задается вопросом: "А кому не мешает эта парковка? Разве что тем, у кого стоят там машины. Если их подчитать, получится не более 20. ". Также, по словам женщины, автолюбители порой не соблюдают скоростной режим, зимой воздух постоянно загрязнен, а консьерж запрещает даже детям рядом с парковкой находиться.

Через год после начала конфликта Лариса Яковлевна обратилась за помощью к юристам. Ей сказали: "А задайте вопрос главе Администрации Петроградского района: законна ли эта парковка?". Спустя месяц пришел ответ: "Проход не ограничен, движение не интенсивное, территория убрана". Однако о законности или незаконности, по словам пенсионерки, не было ни слова.

"Уже когда я не знала, куда мне деться, я обратилась к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге. Через девять месяцев мне ответила начальник юридического отдела. Она сказала, что сама не ездила к нам во двор, но поинтересовалась у моего оппонента, как тут обстоят дела. Оказалось, что хорошо. В итоге, она посоветовала мне обратиться к вышестоящим органам или в суд, если я чем-то недовольна". – сетует Лариса Яковлевна.

Кроме того, пенсионерка заявляет, что во многих организациях, например, в управдоме, ей открытым тексом говорят, что в курсе, будто парковка незаконная.

В настоящее время конфликтная ситуация не разрешена.

Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV