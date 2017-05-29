Репортаж с "Такс-парада": собаки в экстравагантных костюмах удивили петербуржцев и гостей города

Десятки собак, детский смех и громкая музыка: в Северной столице состоялся "Такс-парад". На этот раз ежегодное мероприятие было посвящено Дню города и прошло традиционно на Васильевском острове. Корреспонденты Piter.TV побывали на "Такс-параде" и собственными глазами увидели дефиле охотничьих собак, которых, как поговаривают, безмерно ценили и любили полководцы и даже императоры.

В минувшую субботу, 27 мая, в Саду Академии художеств состоялся шестой "Такс-парад", темой которого стала "Академическая такса". Хозяева вместе со своими любимцами в невероятных костюмах продефилировали под музыку и бурные овации.

На подиуме то и дело появлялись таксы в нарядах ученых, художников, героев различных фильмов. Так на сцене появились и Пушкин, и Гоголь, и Шерлок, и даже китайский император, японские боги и фараон. Почетным жюри из ста с лишним претендентов на звание лучшего были отобраны десять такс. Победителям вручили дипломы и памятные призы.

Организаторы мероприятия отметили, что в Петербурге проживает более 11 тысяч охотничьих собак данный породы, поэтому город на Неве может считаться "неформальной столицей такс".

Помимо основного парада, гости мероприятия могли насладиться выступлением музыкального коллектива, а также посетить различные мастер-классы.

Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV