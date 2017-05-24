"Отель Элеон" 2 сезон: 9 серия выходит в эфир, Павел узнает об интрижке Даш и Никиты

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 9 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

В четверг, 25 мая, выходит новый выпуск сериала "Отель Элеон". Герои снова сталкиваются с проблемами. Новые романы рискуют закончиться, кто-то лишается работы, а женихи ищут себе невест. В 9 серии будет много моментов для смеха. Но и грустные эпизоды зрителей тоже ждут.

Совсем недавно все зрители ликовали. Даша наконец-то сдалась под натиском Павла. Тот попросил экстрасенса подыграть ему, чтобы вовремя появиться перед девушкой и выдать себя за ее "суженного". После этого у пары происходит разговор. Даша честно признается, что у нее был мужчина недавно. Но это не останавливает совладельца отеля. Наконец-то Даша и Паша становятся парой.

Разумеется, все не могло быть так просто. Павла Аркадьевича мучает вопрос: кто же этот мужчина? Так как Даша ничего не говорит ему, он решает выяснить сам. Как? Наняв специалиста для расследования. Конечно, в новой серии окажется, что это было не нужно. Секрет всплывает сам по себе. Света все-таки узнает, что Даша была с ее мужчиной. Когда они поссорились. Портье устраивает сцену и выясняет отношения с девушкой. От этого скандала не спасла даже странная мера Никиты. Совладелец отеля просто решил уволить Дашу.

Скрыть ссору двух девушек в отеле не удается. И Павел узнает. Что это за таинственный мужчина из недавнего прошлого Даши. У совладельцев "Элеона" и раньше не ладились отношения. А теперь и подавно произойдет что-то серьезное. Да и как это отразится на только начавшемся романе Даши и Паши. Но многие зрители предполагают, что сценаристы не могли просто так оставить парочку вместе. Без серьезной ссоры их бы точно не оставили. Так что до конца сезона они точно разберутся во всем и будут вместе.

Пока парочки выясняют отношения, племянник Айнур решил найти себе любовь. Айбек подобрал себе невесту из числе горничных "Элеона". И, не откладывая дела в долгий ящик, начинает ухаживать за ней. Вот только дяде Боре совсем не нравится его выбор.

Много вопросов у поклонников сериала вызывает любовный треугольник Элеоноры, Михаила Джековича и Софии. Управляющая отеля глубоко переживает расставание. Хотя больше ее задело не то, что мужчина ушел к владелице отеля. А то, что пытался с ней помириться, не рассказав о романе с Элеонорой. В результате София теряет сосредоточенность, иногда даже выпадает из работы. Михаил Джекович чувствует вину перед любимой женщиной и старается загладить ее. Он всячески помогает ей. Хотя управляющая, как обиженная женщина, не хочет принимать его помощь и злится, когда он все же поддерживает ее. Но кроме постоянно вины перед Софией, Михаил еще и должен обманывать Элеонору. Очевидно, что мужчина не испытывает к ней сильных чувств. Но он продолжает выкручиваться и хитрить, чтобы оставаться с ней. Наверное. Желая получить выгоду. Он даже согласился пройти обряд очищения от алкоголизма, чтобы Элеонора успокоилась.

Фото: кадры из сериала

Видео: Промо сериала