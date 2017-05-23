"Отель Элеон" 2 сезон: 8 серия выходит в эфир, Павел заказывает слежку за Дашей

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 7 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

Новый выпуск сериала "Отель Элеон". Во 2 сезоне создатели добавили в телеисторию много приключений, шуток и, неожиданно, драмы. Зрители даже жалуются, что их любимый комедийный сериал часто заставляет их грустить. В 8 серии также будут неожиданные повороты, любовь и жестокая правда жизни.

И снова в центре событий Даша. Девушка находится в непростой ситуации. За ней ухаживал Павел, который ей то ли нравился, то ли нет. Однако у совладельца отеля появилась настырная подруга Крис. Новая пассия якобы "лишилась" мужа, поэтому просто повисла на Павле. При этом мужчина больше тянется к горничной, но она отвергает его ухаживания, зная, что у него есть девушка. Точно такая же ситуация сложилась у Даши со вторым совладельцем "Элеона". Никита и горничная много общались из-за "дела", которое они провернули в начале сезона. В результате их застала Света – девушка-портье, с которой встречается Никита. Они ругаются. А затем между Дашей и мужчиной пробегает искра. На следующий день девушка находит в своем шкафчике цветы от него. Однако она просит его оставить эти отношения. В результате Никита мирится со Светой, а Даша снова отказывает Павлу. К чему же приведет это любовное распутье пока не ясно. Большинство зрителей надеются, что в конце концов Даша будет с Павлом. Ведь тот хоть и безалаберный и немного безответственный, но он честнее относится к женщинам.

Но в новой серии "Отель Элеон" Даша придется в срочном порядке забыть о своих сердечных делах. В гости к девушке едет ее бабушка. Так как спортсменка уехала из дома с женихом, то родственникам нужно доказать, что жизнь у нее идет по высшему классу. Поэтому девушка при помощи друзей старается обмануть бабулю.

Павел же параллельно с этим решил узнать, кто же стоит между ним и Дашей. Девушка, разумеется, не спешит ему говорить об этом. Поэтому совладелец "Элеона" заказывает расследование. Теперь за горничной ведется слежка. Вот только раскрытие этого секрета не принесет радости никому.

Другая любовная трагедия "Элеона" развивается с меньшим числом участников. В любовном треугольнике София-Михаил-Элеонора счастлив только один человек. София глубоко переживает обман любимого человека. Как она сказала ему, управляющая даже хотела уволиться с работы. Однако потом решила, что мужчина не стоит того, чтобы отказываться от хорошего места. Михаил Джекович счастлив только на людях. Оказавшись наедине с собой, он впадает в отчаяние и даже злится. Он продолжает свой роман с Элеонорой, но при этом глубоко жалеет о потере Софии. Зато Элеонора счастлива: она получила свое. Теперь у нее есть мужчина, которого она на данный момент считает самым лучшим.

Остальные работники "Элеона" по разному проводят время. Дядя Боря вовсю воспитывает мигранта. Племянник Айнуры Айбек постоянно попадает в неприятности. И ответственному инженеру приходится придумывать хитрости, чтобы тот сохранил работу. Когда парня уволили, Борис выдал его за другого человека, притворившись, что знает его язык. В результате, конечно, это выйдет боком дяде Боре. Ведь в отель приедет человек без переводчика, а все будут думать, что инженер знает его язык.

Фото: кадры из сериала

Видео: анонс серии