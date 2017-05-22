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"Отель Элеон" 2 сезон: 7 серия выходит в эфир, Павел пытается приворожить Дашу с помощью экстрасенса

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На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 7 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

Во вторник, 23 мая в эфир телеканала СТС выходит очередной выпуск любимого многими сериала "Отель Элеон". Создатели еще перед началом 2 сезона пообещали зрителям, что в сериях будет много трюков. Часть из них актеры даже выполняли самостоятельно. И 7 серия не станет исключением. Но на этот раз на отель опустится завеса мистики.

"Отель Элеон" 2 сезон: 7 серия выходит в эфир, Павел пытается приворожить Дашу с помощью экстрасенса

Комические ситуации в новом выпуске сериала будут связаны с экстрасенсом, который посещает "Элеон". Пригласила его Элеонора. Ведь она увидела проблемы у своего любимого управляющего. Ей показалось, что он страдает алкоголизмом. И совладелица отеля выбирает лучший (по ее мнению) способ борьбы с проблемой: закодировать Михаила Джековича при помощи сверхспособностей. Управляющему приходится подчиниться. Вот только заговор экстрасенса на него не действует. Зато под чары попадает другой сотрудник отеля.

"Отель Элеон" 2 сезон: 7 серия выходит в эфир, Павел пытается приворожить Дашу с помощью экстрасенса

Михаил Джекович оказался вершиной любовного треугольника. Из-за внезапно вспыхнувшей страсти Элеоноры, он оказался между двух огней (или влюбленных женщин, что почти одно и тоже). Совладелица отеля нагло помыкает Михаилом Джековичем, пользуясь тем, что он ее подчиненный. При этом управляющий изо всех сил старается сохранить отношения с Софией. Поэтому мужчина постоянно оказывается в затруднительной ситуации. И пока не может принять окончательное решение, чтобы завершить одну из своих любовных историй.

"Отель Элеон" 2 сезон: 7 серия выходит в эфир, Павел пытается приворожить Дашу с помощью экстрасенса

За помощью к экстрасенсу обращается и Павел. Ведь он прибегал ко многим способам, чтобы завоевать сердце Даши. Так почему бы не воспользоваться магией? Он просит экстрасенса сделать приворот. Ведь совладелец отеля также на любовном распутье. Но у него далеко не треугольник. Есть Крис, которая решила во что бы то ни стало стать женой Павла. И нагло повисла на нем, что отпугнуло Дашу. Но мужчина смог расстаться с девушкой. Правда, он рассказывал ей о том, что любит Дашу. А последняя подслушала их разговор и приняла его за признания в любви.

"Отель Элеон" 2 сезон: 7 серия выходит в эфир, Павел пытается приворожить Дашу с помощью экстрасенса

Еще есть Никита. Он совладелец отеля и провернул с Юлей и Дашей "дело". Поэтому они иногда оказываются наедине, чтобы обсудить дальнейшие попытки выйти сухими из воды. Никиту и Дашу застает портье Света. Она влюблена в совладельца "Элеона". Разумеется, она сразу же решила, что Даша и Никита вместе. Не появится ли в этом пятиграннике еще кто-то – пока не ясно. Ведь Крис – невеста олигарха, который сейчас вроде как "мертв".

"Отель Элеон" 2 сезон: 7 серия выходит в эфир, Павел пытается приворожить Дашу с помощью экстрасенса

Кстати, именно это обстоятельство заставляет Дашу, Юлю и Никиту часто встречаться без свидетелей. Ведь их шуточное нападение на олигарха и криминального авторитета закончилось тем, что тот якобы умер. Ребятам пришлось вместе прятать улики. А девочки даже пробирались в больницу, где представлялись его дочками. Официально для всех Алехин мертв. Вот только Даша все просчитала и поняла .что это не так. Теперь она пытается доказать обратное. Но пока ей не верит ни полиция, ни его жена Крис, ни кто-то еще.

"Отель Элеон" 2 сезон: 7 серия выходит в эфир, Павел пытается приворожить Дашу с помощью экстрасенса

Фото: кадры из сериала

Видео: Piter.tv

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Категории: Кино

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