"Отель Элеон" 2 сезон: 7 серия выходит в эфир, Павел пытается приворожить Дашу с помощью экстрасенса

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 7 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

Во вторник, 23 мая в эфир телеканала СТС выходит очередной выпуск любимого многими сериала "Отель Элеон". Создатели еще перед началом 2 сезона пообещали зрителям, что в сериях будет много трюков. Часть из них актеры даже выполняли самостоятельно. И 7 серия не станет исключением. Но на этот раз на отель опустится завеса мистики.

Комические ситуации в новом выпуске сериала будут связаны с экстрасенсом, который посещает "Элеон". Пригласила его Элеонора. Ведь она увидела проблемы у своего любимого управляющего. Ей показалось, что он страдает алкоголизмом. И совладелица отеля выбирает лучший (по ее мнению) способ борьбы с проблемой: закодировать Михаила Джековича при помощи сверхспособностей. Управляющему приходится подчиниться. Вот только заговор экстрасенса на него не действует. Зато под чары попадает другой сотрудник отеля.

Михаил Джекович оказался вершиной любовного треугольника. Из-за внезапно вспыхнувшей страсти Элеоноры, он оказался между двух огней (или влюбленных женщин, что почти одно и тоже). Совладелица отеля нагло помыкает Михаилом Джековичем, пользуясь тем, что он ее подчиненный. При этом управляющий изо всех сил старается сохранить отношения с Софией. Поэтому мужчина постоянно оказывается в затруднительной ситуации. И пока не может принять окончательное решение, чтобы завершить одну из своих любовных историй.

За помощью к экстрасенсу обращается и Павел. Ведь он прибегал ко многим способам, чтобы завоевать сердце Даши. Так почему бы не воспользоваться магией? Он просит экстрасенса сделать приворот. Ведь совладелец отеля также на любовном распутье. Но у него далеко не треугольник. Есть Крис, которая решила во что бы то ни стало стать женой Павла. И нагло повисла на нем, что отпугнуло Дашу. Но мужчина смог расстаться с девушкой. Правда, он рассказывал ей о том, что любит Дашу. А последняя подслушала их разговор и приняла его за признания в любви.

Еще есть Никита. Он совладелец отеля и провернул с Юлей и Дашей "дело". Поэтому они иногда оказываются наедине, чтобы обсудить дальнейшие попытки выйти сухими из воды. Никиту и Дашу застает портье Света. Она влюблена в совладельца "Элеона". Разумеется, она сразу же решила, что Даша и Никита вместе. Не появится ли в этом пятиграннике еще кто-то – пока не ясно. Ведь Крис – невеста олигарха, который сейчас вроде как "мертв".

Кстати, именно это обстоятельство заставляет Дашу, Юлю и Никиту часто встречаться без свидетелей. Ведь их шуточное нападение на олигарха и криминального авторитета закончилось тем, что тот якобы умер. Ребятам пришлось вместе прятать улики. А девочки даже пробирались в больницу, где представлялись его дочками. Официально для всех Алехин мертв. Вот только Даша все просчитала и поняла .что это не так. Теперь она пытается доказать обратное. Но пока ей не верит ни полиция, ни его жена Крис, ни кто-то еще.

Фото: кадры из сериала

Видео: Piter.tv