"Отель Элеон" 2 сезон: 6 серия выходит в эфир, в отеле "любовный квадрат" из Павла, Даши, Никиты и Светы

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 6 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

Уже вторую неделю будет выходить на телеканале СТС 2 сезон сериала "Отель Элеон". Герои попадают в любовные многоугольники, трудятся в поте лица, стараются скрыться от полиции и вместе работают ради успеха отеля. В 6 серии зрителей ждет еще больше смешных шуток и серьезных разговоров.

В "Элеоне" устроят настоящий переполох. Ведь в гостиницу должна заселиться крайне статусный постоялец. Певица Мадонна выбрала отель в качестве одного из возможный вариантов проживания в столице. Это не только значительная прибыль для заведения. Это большущий плюс в статусность заведения. Поэтому Никита просит Софию Яновну и Михаила Джековича устроить все по высшему классу. Однако есть проблема. У певицы крайне большой и весьма специфичный райдер. Поэтому в отеле появляются квадратные арбузы и синие розы. Создатели сериала рассказывали, что не могли на съемки найти арбузы нужной формы. Поэтому их делали из подручных средств. Пришлось даже заменить сантехнику: звезда хочет ходить по нужде только на золотой унитаз. Все в "Элеоне" на иголках, разумеется, в самый важный момент все грозит разрушиться.

У одного из новичков отеля проблемы. Недавно оказавшийся в заведении племянник специалиста по уборке Айнуры оказывается в затруднительном положении. Его грозят уволить. За парня вступается дядя Боря. Главный инженер придумывает хитрый план, который помогает парню остаться в гостинице.

Но все проблемы отеля меркнут, когда на первое место выходят любовные. Ведь "Элеон" превращается в заведение разбитых сердец и недопонятых любовников. В основе любовного многоугольника – Павел и Даша. У пары все вроде шло своим чередом и, казалось, еще чуть-чуть и зрители увидят их счастливыми. Вот только появилась проблема и не одна. Началось все с Крис, которая буквально вцепилась в Павла Аркадьевича. Из-за этого Даша и совладелец отеля поругались. Но Павел понял, что Кристина ему совершенно не подходит. И смог-таки избавиться от нее. Вот только Даша не захотела его слушать.

Между тем к уже имевшемуся треугольнику присоединились еще пара вершин. Второй совладелец отеля Никита и Даша вместе совершили "преступление". Они и Юля вместе избавлялись от улик и постоянно проводили много времени в месте. В один из таких моментов их застала Света. Портье влюблена в Никиту и приняла все за настоящий роман между парой. Масла в этот огонь подлила Даша, которая поцеловала Никиту назло Павлу. Зрители надуются, что проблемы разрешатся. А под конец сезона у нас будет две очаровательные пары: Павел с Дашей и Никита со Светой. Но пока молодые люди не могут разобраться в друг друге и своих чувствах.

Другой любовный конфликт – это, конечно, София Яновна и Михаил Джекович, в пару которых настойчиво вклинилась Элеонора. Пока что у них все не однозначно. София и Михаил постоянно стараются помириться, но владелица отеля регулярно напоминает о себе.

Фото: кадры из сериала

Видео: анонс сериала