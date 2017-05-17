"Отель Элеон" 2 сезон: 5 серия выходит в эфир, Михаил Джекович просит Сеню притвориться любовником Элеоноры

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 5 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

Новый сезон сериала "Отель Элеон" уже идет на телеканале СТС. В четверг, 18 мая, покажут уже 5 серию 2 сезона. Любимчики зрителей снова окажутся в непростых жизненных ситуациях. Справиться с проблемами им как обычно помогут друзья. Пока одни прячут следы преступления, другие выбирают между женщинами.

История с нападением на олигарха активно развивается. В отель приходят сотрудники правоохранительных органов: идет расследование. Виновные старательно заметают следы своего преступления. Никита. Даша и Юля постоянно обсуждают планы по уничтожению улик. Так, девушки уже наведались в больницу к больному, где представились его дочерями. Правда, врачи "расстроили" их. Проведя анализы они определили, что девушки на самом деле не его родственницы. В общем, Даша и Юля едва унесли ноги с места преступления.

И вот появилась новая проблема. Когда Никита и Даша вдвоем обсуждали в очередной раз свой поступок, их застала Света. Портье отеля сразу же решила, что двое встречаются. Ведь она застала их в неоднозначной позе: совладелец "Элеона" обнимал горничную. Не разлетится ли этот слух по отелю? Ведь Света не славится умением держать язык за зубами.

Весточка об отношениях совладельца отеля и Даши могут еще сильнее расстроить Павла. А племянник Элеоноры и так в печали. Его личная жизнь сложилась как-то совсем не по его желанию. Вместо Даши рядом с ним Крис. При этом девушка совсем противоположна горочной. Если та постоянно избегала ухаживаний Павла и не проникалась даже его широкими жестами, то Кристина принимает на свой счет любое проявление нежности. Совладелец отеля хочет избавиться от назойливой девушки, быть с которой он совсем не хочет. При этом он пытается попросить прощение у Даши и восстановить свое доброе имя в ее глазах. А начал он с того, что признал свою вину в их разрыве.

Интересная история развивается и в жизни его тети. Элеонора воспылала страстью к Михаилу Джековичу. И своей настойчивостью даже смогла заполучить его. Из-за этого у управляющего пострадали отношения с Софией. "Кофе с молоком" перестали общаться. Сначала на мировую пытался пойти Михаил Джекович. Он несколько раз пытался извиниться, но постоянно кто-то мешал. А одну из попыток и вовсе сорвало очередное приставание со стороны Элеоноры. Но София все же очень хорошо относится к своему коллеге, поэтому она начала думать о том, чтобы восстановить отношения.

Но тут беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. Но тут в "Элеон" приезжает Родион. Это бизнесмен и новый ухажер Элеоноры. И ему совсем не нравится, что его любимая женщина нашла себе развлечение в отеле. Михаил Джекович сразу же пытается спасти себя. Поэтому обращается за помощью к Сене. Он просит того выдать себя за любовника Элеоноры. Сеня сомневается, ведь такие истории могут сильно подпортить его отношения с женой.

Фото: кадры из сериала

Видео: анонс сериала