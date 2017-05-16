"Отель Элеон" 2 сезон: 4 серия выходит в эфир, Павел хочет вернуть Дашу, а София - Михаила Джековича

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 4 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

В эфир телеканала СТС выходит новый эпизод сериала "Отель Элеон". Героев ждут невероятные приключения и странные гости, которые заселятся в гостиницу. Во 2 сезоне создатели сериала пообещали много невероятных трюков и неожиданных поворотов. Не обойдется без этого и 4 серия: здесь обещают много интересного и захватывающего дух.

В отеле "Элеон" летает дух любви. Вот только все больше любви печальной: парочки гостиницы разбиваются и между ними становятся преграды. Чаще всего эти препятствия – властные и наглые дамочки.

Эта проблема постигла "кофе с молоком" сериала. Михаил Джекович и София в ссоре. А виной тому – Элеонора. Самовлюбленная владелица отеля вернулась в отель. Ее встречали радостные подчиненные и Михаил Джекович с букетом роз. И тут-то в голове Элеоноры проскользнула мысль о том, что вот он мужчина. Поэтому она сразу бросилась в битву за Михаила Джековича. Ее кипучая энергия дала свои плоды. Но не в плане завоевания сердца управляющего. Из-за активных ухаживаний со стороны начальницы, Михаил Джекович начал сомневаться в своих отношениях с Софией. А та в свою очередь сильно на него обиделась. В прошлой серии управляющий пытался попросить прощение у Софии. Но ему постоянно что-то мешало. А в новой серии уже управляющая начала думать о том, что ей пора возобновить отношения с Михаилом.

Достаточно похожая ситуация сложилась и в жизни Павла Аркадиевича. Племянник Элеоноры весь прошлый сезон ухлестывал за горничной Дашей. Однако, девушка не сдалась ему. Но за долгое время общения они смогли подружиться и узнать друг друга. Павел даже думал какое-то время, что они встречаются. В общем, он был настроен исправлять и добиваться ее расположения. Но тут как гром среди ясного неба появляется Крис. Капризная и скандальная девушка ворвалась в жизнь отеля. И вот, Павел уже, сам не понимая как, оказался с ней в одном номере. И вот теперь не любящий напрягаться Павел страдает: надо как-то избавиться от Крис. Это почти невыполнимая задача. Но еще труднее будет добиться прощения Даши. И вообще сделать так, чтобы девушка снова увидела в нем влюбленного мужчину, а не разгульного начальника.

Кстати, новый постоялец отеля сильно подпортит жизнь Крис. Ведь на гламурную девушку салится малюсенькая мышка. Спасать придется всех: перепуганную девушку и мышку, оказавшейся невероятно ценной.

В новой серии зрителей ждет возвращение героя сериала "Кухня". Специалист по уборке Айнура возвращается. Правда, всего на одну серию. Девушка приведет в отель своего племянника. Приехавшего из Средней Азии молодого человека возьмутся перевоспитывать. Это дело поручат дяде Боре.

Фото: кадры из сериала

Видео: анонс сериала