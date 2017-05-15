"Отель Элеон" 2 сезон: 3 серия выходит в эфир, Михаил Джекович пытается помириться с Софией

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 3 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

Во вторник, 16 мая, на телеканале СТС выходит новая серия сериала "Отель Элеон". Совсем недавно начался 2 сезон, а герои уже угодили в пучину событий, наблюдать за которыми нам предстоит ближайшее время. В 3 серии начавшиеся ранее сюжетные линии получат продолжение, а также появятся новые.

Как говорится: "На воре и шапка горит". И хотя преступление Юли, Даши и Никиты носит не такой уж зловредный характер, их, кажется, на полном серьезе ищут полицейские. Поэтому перепуганная троица снова объединяется. Но на этот раз уже не для преступления. Ведь в разгаре расследование. И не помещало бы избавиться от улик. Так что горничные и совладелец отеля подчищают свои следы. Однако кое с чем они пока не могут справиться. Улики, связывающие преступление с ними, остались на самом олигархе. Как же добраться до Алехина? Сейчас он лежит в больнице. Девушкам ничего не остается, как предпринять отчаянную попытку. Юля и Даша отправляются в госпиталь и представляются дочками пострадавшего. И кажется, выкрасть улики у них уже совсем получилось, но тут приходит их "мама".

А вот Михаил Джекович совсем пропадает от проблем на любовном фронте. Неурядицы в отношениях ему создала любимая начальница Элеонора. Владелица отеля, разочаровавшаяся в очередном браке, устремила свой взор на верного сотрудника. И впервые увидела в нем мужчину. Как известно, Элеонора Андреевна не останавливается ни перед чем, если наметила себе цель. Поэтому настойчивость начальницы сильно портит отношения Михаила Джековича и Софии Яновны.

Управляющий "Элеона" даже начинает раздумывать, какая же из женщин ему действительно нравится. Но достаточно быстро приходит к выводу, что София для него роднее, чем Элеонора. Вот только пока гостиничный Дон Жуан выбирал себе женщину, те успели на него обидеться. И вот теперь Михаил Джекович старается попросить прощение у Софии. Вот только им постоянно кто-то или что-то мешает. То не вовремя пришедшая Элеонора, то проблемы с отелем.

Костя же начинает свое собственное расследование. В чем пытается разобраться бармен – пока сложно сказать. Однако в своих исследованиях он добирается до шокирующей правды. Но мы знаем, что ранее он решил уволиться из "Элеона". Но все зрители понимают, что это едва ли надолго.

У Павла тоже жизнь бьет ключом. Хотя он и раньше отличался разгульным образом времяпрепровождения. Только на этот раз в его жизнь ворвалась Крис. Девушка настойчиво хочет возобновить с ним отношения, когда как он не горит желанием это делать. Ему кажется, что он упускает Дашу, которая до этого уже почти стала его девушкой.

Пока у одних жизнь бурлит, кто-то уже нашел для себя тихую гавань. Ответственный техник Дядя Боря собирается делать предложение руки и сердца. Его избранницей стала главная горничная Валентина Ивановна.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала