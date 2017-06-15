"Отель Элеон" 2 сезон: 21 серия выходит в эфир, Павел делает предложение Софии, а Света прогоняет Дашу из дома

На телеканале СТС выходят последние эпизоды 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 21 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

В четверг, 15 июня, в эфир телеканала СТС выходят сразу две финальные серии сериала "Отель Элеон". В 20 и 21 эпизоде зрителей ждет много интересного и грустного. Создатели оставили явный намек на новый сезон, разбив сердца всем поклонникам.

Грустно закончилась почти все любовные истории этого сезона. Все началось с Михаила Джековича, который расстался с Элеонорой. При этом женщина бросила его совсем уж неловко: когда управляющий встал с кровати, она спросила его: не расстаться ли им? В результате Михаил недолго грустил и почувствовал в себе силы бороться за свою любовь. Вот только все не так просто. только в его фантазиях София бросается ему в объятия. В реальной же жизни женщина успела сильно привязаться к Павлу. Поэтому вернуть ее за один вечер у Джековича точно не выйдет.

Сама же София тоже переживает непростое время. Она видит Павла и Дашу, танцующих вместе. Женщина изменяется в лице. Ведь совладелец отеля был долго влюблен в девушку. При этом сама Даша снова свободна.

Бывшая девушка Никиты, который недолго был возлюбленным Даши, добилась своего. Ей удалось поссорить пару. При этом Даша усугубляет все тем, что достаточно равнодушно ведет себя по отношению к совладельцу отеля. Никита расстроен, а девушка поглощена разоблачением олигарха Алехина.

Девушка вместе с Юлей сначала попадает в заложники к нему. А затем и пленит бизнесмена, изображающего свою смерть. Подруги решили сдать его генералу. Чтобы снять подозрения и помочь закрыть дело об убийстве. Вот только вместе с разоблачением Алехина происходит и еще одно: возлюбленный и жених Юли. Владимир понимает, что девушка начала отношения с ним только ради раскрытия секретов следствия. Слова Юли о том, что она уже давно относится к нему серьезно не трогают мужчину, и он уходит сразу же после свадьбы. Расстроенную невесту пытается утешить Даша. Но тут Юля выплескивает свой гнев на девушку и выгоняет ее из дома. Требует забрать все вещи и съехать от нее, так как она приносит проблемы.

Но самым грустным для многих стал финальный эпизод. Элеонора, Михаил Джекович и София идут по отелю. Владелица отчитывает управляющих и говорит, что официально запрещает любые романы между сотрудниками "Элеона". При этом София и Михаил переглядываются, ведь они уже успели помириться. Действие переходит к бару, где сидит Павел и заходит Даша, а также троица. Павел с кольцом в руке идет к компании. Сначала он стоит лицом к Даше, но поворачивается и встает на колено перед Софией. Он делает ей предложение. Все молчат и этой немой сценой заканчивается сезон.

Стоит ли говорить, что уже посмотревшие финал зрители крайне возмущены? Но, кажется, это и была основная задумка авторов "Отель Элеон". Ведь теперь зрители с нетерпением будут ждать нового сезона, который очевидно будет.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала