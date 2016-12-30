"Отель Элеон" 2 сезон: 1 серия выходит в эфир, Даша, Юля и Никита идут на преступление

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 1 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

Уже в понедельник, 15 мая, в эфир телеканала СТС возвращается сериал "Отель Элеон". 2 сезон спин-оффа "Кухни" обещает быть еще более сумасшедшим и добрым. Герои будут попадать в смешные ситуации и спасать любимый отель от неизбежных проблем в последнюю секунду. В ближайший понедельник же выходит самая первая серия.

И начинается серия сразу же с безумных событий. В прошлом сезоне из-за пожара и других проблем "Элеон" нес большие убытки. Поэтому Элеонора пошла на единственный шаг, способный спасти ее любимый бизнес. Так в отеле появляется Никита Дягилев. Он подбивает Дашу и Юлю снова вступить на опасный путь. На этот раз девушки вместе с совладельцем отеля совершают настоящее преступление против олигарха.

В "Элеон" заселяется олигарх Даниил Маратович. Богатей Алехин старается подстроить работу отеля под себя. Именно он станет "жертвой" Никиты, Даши и Юли. Вместе с бизнесменом в сериал буквально врывается его жена Кристина Семеновна, которая предпочитает называть себя Крис. Девушка значительно моложе своего избранника и часто принимает глупые решения. Оказывается, что раньше Крис встречалась с Павлом. И у девушки вспыхивают к нему новые чувства. В результате она в первой же серии сериала решается на развод с богатым мужем, чтобы сыграть свадьбу с Пашей. Однако ее планы идут прахом. Она возвращается к Алехину. А пока его жена переживала романтические приключения, сам олигарх стал жертвой преступления.

В результате инцидента полиция начала настоящее расследование. И теперь троица заговорщиков под прицелом. Поэтому Никита, Даша и Юля снова объединяются. На этот раз у них новая цель: скрыть все возможные улики. На это у них уйдет немало времени.

Костя решил, что жена в качестве начальника – это слишком. Поэтому он предпринимает новую попытку найти себя. Незаменимый бармен увольняется из "Элеона". Правда, все мы понимаем, что это ненадолго. Однако пока он уверен в своих силах.

В отель после длительного отсутствия возвращается Элеонора. Она в очередной раз насытилась семейной жизнью. И ищет новых впечатлений. Ей кажется, что Михаил Джекович – идеальный кандидат на роль ее нового любовника. Вот только она не знает, что управляющий занят.

Из-за прихотей Элеоноры Михаил Джекович оказывается в непростом положении. С одной стороны, он любит Софию Яновну. Но и его начальница не кажется ему плохим вариантом. В результате такого метания между управляющими происходит ссора. Неужели Элеонора снова получит желанного мужчину?

Зато в другом завязавшемся ранее романе все складывается как никогда хорошо. Дядя Боря старательно ухаживал за старшей горничной Валентиной весь прошлый сезон. Порой он действовал совершенно топорно, однако искренне. Поэтому сердце Валентины растаяло. И вот у парочки все уже совсем хорошо. Настолько, что Борис Леонидович готовится сделать предложение своей возлюбленной.

Фото: кадры из трейлера

Видео: трейлер сериала