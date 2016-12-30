"Отель Элеон" 2 сезон: премьера 1 серии состоится 15 мая

Совсем скоро на телеканале СТС выходит 2 сезон сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 1 серию можно будет уже 15 мая.

Совсем скоро на СТС начнется новый сезон сериала "Отель Элеон". Премьера 1 серии назначена на 15 мая. После всех праздников зрители смогут насладиться продолжением истории о жизни пятизвездочного отеля "Элеон".

В новом сезоне обещают много чего интересного. Некоторые герои откроются с неожиданной стороны, а другие проявят себя в новой деятельности. Сценаристы обещают, что любимчиков зрителей ждут преображения, интриги, опасные трюки, рискованные приключения, но и, конечно, много юмора. Во 2 сезоне сериала "Отель Элеон" будут использованы трюки, а в одной из серий даже произойдет настоящая дуэль.

В пятизвездочную гостиницу продолжат наведываться эксцентричные, странные и просто чудные гости. Например, герои столкнутся с лунатиком и художницей, рисующей картины с помощью своей груди. Также наведаются и звездные постояльцы. Среди них будет режиссер, снимавший на заре своей карьеры порно. Окажется, что в одной из этих пикантных картин снимался сам Михаил Джекович. Остановятся в "Элеоне" и братья Крестовские. Лидеры группы Uma2rman сыграли самих себя – двух братьев-музыкантов.

Не обошлось и без приятных камбэков. В "Отель" вернутся некоторые герои "Кухни". Например, наведается в "Элеон" кондитер из Франции Луи (Никита Тарасов), специалист молекулярной кухни Катя (Валерия Федорович) и безжалостный эксперт уборки Айнура (Жаныл Асанбекова).

Но одним из главных возвращений станет несравненная Элеонора. Хозяйка отеля пережила очередной неудачный брак и вернулась в "Элеон". Она успешно вернула себе звание примы гостиницы. К тому же, Элеонора начнет заглядываться на своего подчиненного. Она увидит интересного мужчину в Михаиле Джековиче. Вот только она не знает, что его сердце и жилплощадь занято другой. Причем она тоже работает в "Элеон".

Разумеется, речь идет о Софии Яновне. Во 2 сезоне "Отель Элеон" жесткая и беспринципная управляющая поменяется. Ведь ничто так не меняет человека, как искренняя любовь. Вот и суровая бизнес-леди преображается. Вместо тугих пучков она начала носить локоны. А строгие костюмы меняет на вполне себе милые платья. Она даже готова поступиться своими принципами ради любви.

А вот Михаилу Джековичу снова нелегко. Если в первом сезоне он настрадался из-за своей вражды с Софией (которая, как мы знаем, превратилась в любовь), то в новом его проблемой станет Элеонора. Женщина привыкла получать то, что хочет. И в этот раз она хочет Михаила Джековича. Поэтому управляющему придется лавировать между эксцентричными постояльцами, скандальной начальницей и возлюбленной.

Любовь также будет править и королем вечеринок Павлом Аркадьевичем. Увлеченный девушкой он не только будет совершать безумства, но и наоборот, ступит на путь взросления. Герой начнет познавать себя и совершать взрослые поступки, а не только дурачится.

В отеле появится гастарбайтер, перевоспитанием которого займется Дядя Боря. Костя будет пробовать себя в разных должностях отеля: от беллбоя до охранника. А Даша и Юля снова ввяжутся в криминальную историю, которая повлияет на их жизни и судьбу отеля.

Фото и видео: телеканал СТС