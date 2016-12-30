"Отель Элеон": когда ждать премьеры нового 2 сезона

Сериал "Отель Элеон" 1 сезон закончился, но 2 сезон не за горами. Смотреть онлайн 1 серию можно будет уже весной.

Сериал "Отель Элеон" 1 сезон закончился. В четверг, 29 декабря, в эфир канала СТС вышла последняя 21 серия. Сериал закончился с множеством открытых тем и незаконченных историй. А это значит только одно – новый сезон ждать совсем не долго. Премьера 2 сезона сериала "Отель Элеон" назначена на весну этого года.

Съемки новых эпизодов идут уже полных ходом. Студии и телеканал собрали съемочную группу, чтобы отснять серии, которые зрители увидят только в следующем году. Сценаристы обещают много ревности, измен, любви, страсти и смешных ситуаций.

Режиссер Антон Маслов рассказал на сайте СТС, что второй сезон получился более атмосферным. Герои " Элеона" больше раскроются. Зрители узнают их тайны и переживания. Вместо драк и пожара первого сезона будут будоражащие погони и новые криминальные приключения. В новом сезоне кроме актеров в сериале снимутся животные. И не только собаки, а мышь, игуана и даже медведь.

В новом сезоне появится еще несколько старичков из "Кухни". Например. Вернется француз-кондитер Луи в исполнении Никиты Тарасова. В жизнь героев вольется и спец по молекулярной кухне Катя в исполнении Валерии Федорович. А также главный эксперт в уборке Айнура (Жаныл Асанбекова). Старички вместе с героями первого сезона будут разбираться в амурных делах и добиваться успеха " Элеона".

В новом сезоне Элеонора вернет себе отель. В стенах " Элеона" она будет переживать последствия неудачного брака. Она берется за дела, но при этом присматривает себе мужчину среди подчиненных. И начнет охоту на мужчину, у которого уже есть женщина. Создатели, конечно, не раскрывают имен. Но можно предположить, что это Михаил Джекович. Ведь он и София не объявляют о своих отношениях.

А сам управляющий будет отчаянно налаживать свою личную жизнь с Софией Яновной. Им постоянно будут мешать настырные ухаживания Элеоноры и эксцентричные клиенты. Сам актер Григорий Сиятвинда поделился, что его героя ждут приключения. А его возлюбленная София тоже меняется в новом сезоне. Теперь она уже больше не та беспринципная леди. Она готова поступиться своими правилами ради любви. И актриса Екатерина Вилкова пообещала, что в новых сериях она будет больше улыбаться. Также обещают, что в декорациях сериала появилось новое место – квартира Михаила Джековича. А это заставляет надеяться, что София согласилась переехать к нему.

Эксцентричный Павел Аркадьевич тоже уйдет с головой в любовь. Но во 2 сезоне "Отеля Элеон" он пройдет невероятный пути и сделает наконец-то первые шаги к взрослению. Но при этом он едва не лишится отеля и подставит лучшего друга. А Даша и Юля снова ввяжутся в криминальную историю и даже пойдут на преступление. Как говорит актриса Диана Пожарская, на этот раз проблемы у девушки будут более серьезные, чем в прошлом сезоне.

Электрик дядя Боря возьмет под свое крыло гастарбайтера. Его роль сыграет один из авторов сценария - Жаннат Керимбаев. А Костя попробует себя в разных должностях в отеле.

Фото и видео: телеканал СТС