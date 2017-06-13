"Отель Элеон" 2 сезон: 19 серия выходит в эфир, Света пытается поссорить Никиту и Дашу

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 19 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

На этой неделе поклонников сериала "Отель Элеон" ждет грустная новость. В эфир выходят последние серии 2 сезона. В среду, 14 июня, в эфир выходит уже 19 серия сериала. Всего в этом сезоне будет 21 выпуск. Так что все самое интересное произойдет в сериале за эти серии.

Создателям сериала предстоит многое разрулить. В частности разобраться, наконец, в огромном любовном многоугольнике, который они нагородили за сезон. Владелица отеля Элеонора встречается с помощником управляющего Михаилом Джековичем. Он продолжает любить и раньше крутил роман с управляющей Софией Яновной. София же поддалась на уговоры совладельца Павла Аркедьевича, которые настойчиво ухаживал за ней. А еще недавно он ухаживал за горничной Дашей, которая сейчас стала портье. Но пара сошлась совсем не на долго, так как мужчина приревновал ее к прошлому роману. А он как раз произошел со вторым совладельцем отеля Никитой. Даша переспала с ним, когда он поссорился со своей девушкой Светой. Но сейчас они расстались. А Никита даже готов познакомить Дашу со своим отцом. Кроме того еще есть бывшая жена "умершего" олигарха Алехина Крис. Которая некоторое время встречалась с Павлом.

В итоге мы имеем три пары: Элеонора и Михаил Джекович, София и Павел, Даша и Никита. Очевидно, что далеко не все из них доберутся до конца сериала. Например, в новой серии мы узнаем, что Михаил решил наконец забыть про свою любовь к Софии. Вместо этого он хочет отдаться полностью своему роману с начальницей. И даже готовится сделать предложение Элеоноре. Вот только ответит ли она ему положительно? Ведь владелица отеля умная и дальновидная. Она начала сомневаться в отношениях с того момента, как Света рассказала ей о бывшем романе между ее мужчиной и Софией. Так что, скорее всего, никакой свадьбы не будет.

Не все гладко и у Никиты с Дашей. Но тут дело не столько в сомнениях самих молодых людей, сколько в обиженной бывшей девушке. Света все еще злится на Дашу. Еще бы, девушка стала причиной ее разрыва с Никитой. Кроме того, бывшую горничную повысили до портье. И теперь девушки вынуждены уживаться за одной стойкой. Хотя один раз Света обошлась с Дашей совсем уж жестоко: она ударила ее электрошокером.

Все зрители верят, что к концу сезона парочка "кофе с молоком" снова будет вместе. София не продолжит отношения с Павлом. А Михаил вымолит у нее прощение. А вот из-за возможного жениха Даши зрители не могут прийти к единому мнению. Кто-то говорит, что Павел лучше подходит на эту роль, так как они долго сближались и хорошо знают друг друга. Но другие активно заступаются за Никиту. Его сторонники утверждают, что совладелец более ответственный и серьезный.

Также к концу сезона зрители, скорее всего, увидят рождение детей Сени и Марины. Так как жена шефа была беременной весь сезон и, кажется, ей вполне пора рожать. Конечно. Это не обойдется без смешных ситуаций, в которые влипнет ее муж.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала