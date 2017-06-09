"Отель Элеон" 2 сезон: 18 серия выходит в эфир, Никита собирается познакомить Дашу с отцом

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 18 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

Всего четыре выпуска осталось до финала сезона "Отель Элеон". 2 сезон точно запомнится зрителем, как история с большим количеством неожиданных поворотов и одной детективной тайной. В 18 серии будет много приятных эпизодов. Но и без фирменных шуток "Элеона" не обойдется.

За последние как раз отвечает шеф-повар Сеня. Как всегда хитрый, но недостаточно умелый, Сеня попадет в историю. Его беременная жена приподносит ему сюрпризы. Сначала он ревновал ее к другому и думал, что дети не от него. Однако потом все встало на свои места. Иногда кажется, что беременная Марина ведет себя куда спокойнее своего мужа. Тот ищет обман, устаревает интриги и старается выгадать время для своего расслабления. Но жена не отстает от него. Хрупкая женщина буквально есть за троих. Близнецы требуют много сил и энергии. Вот только есть Марина хочет не обычные котлеты и макароны, а фуа-гра. Сеня в панике: Настя исправно ведет счет, который стремится к 40 тысячам. И тут муж и будущий папа придумывает хитрый ход. Вместо печени гуси и утки он берет совсем другие продукты. Жена вроде довольна, но шеф-повар забыл предупредить Настю о своих махинациях.

Решает свои проблемы и Айбек. Горячий парень столкнулся с проблемой. Его хотят депортировать из страны. Официальной работы у него нет, ведь парня уволили под его именем. А позже он устроился с совсем другим именем. И теперь у племянника Айнуры и подопечного дяди Бори есть только один шанс на спасение – брак. Поэтому парень отчаянно пытается найти себе спутницу на всю жизнь или хотя бы на время, но с оформлением брака.

Не менее серьезный настрой и у Никиты. Совладелец отеля наконец-то смог устроить романтический вечер для Даши. Несмотря на преграды со стороны его бывшей девушки, парочка смогла встретиться. Вечер закончился самым наилучшим образом. Поэтому Даша и Никита официально вместе. И парень даже собирается знакомить ее со своим отцом. И Даша переживает: девушка намерена произвести хорошее впечатление на родителя ее возможного возлюбленного.

Вот только не все зрители верят в искренность пары Даши и Никиты. Как и еще одной парочки. Появившейся также всего серию назад. Речь, конечно, о Софии и Павле. У управляющей и второго совладельца отеля совсем недавно прошло первое свидание. И хотя изначально их роман выглядел, как попытка вызвать ревность у обидевших их людей, свидание закончилось вполне успешно. Но не все зрители думают, что сценаристы оставят эти пары в таком состоянии. Скорее всего, София все же вернется к Михаилу Джековичу, а Павел постарается вернуть Дашу. Хотя она серьезно все усложнила, когда расстроившись пошла к Никите за поддержкой (то есть за поцелуями).

В любом случаи до конца сезона осталось совсем немного. Поэтому зрителей ждут резкие повороты и ходы. Каждый выпуск ситуация в отеле будет переворачиваться с ног на голову и только к концу что-то да разрешится.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала