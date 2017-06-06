"Отель Элеон" 2 сезон: 16 серия выходит в эфир, роман Павла и Софии развивается, а Элеонора уезжает отдыхать

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 16 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

Новый выпуск сериала "Отель Элеон" выходит в среду, 8 июня. Зритеелй ждет много интересных событий, как и во всем 2 сезоне. В 16 серии комических ситуаций будет все же больше, чем драматических. По крайней мере, это обещает синопсис серии.

Основную часть сюжета серии составят размышления подруг Даши и Юли. Девушки на фоне недавних событий обсуждают личную жизнь. Даша ережила много любовных переживаний за короткий срок: необдуманная интрига с Никитой, закончившаяся в постели. Потом воссоединение с Павлом, который приревновал ее и опозорил. Теперь девушка одна и на распутье. У Юли история совсем иная. Девушка завела роман со следователем, занимающимся делом олигарха Алехина. Все для того, чтобы выведать секреты следствия. Параллельно с этим у них начались настоящие отношения. Настолько серьезные, что девушка в последней серии получила предложение руки и сердца. Она планировала отказать, но тут всплыли новые подробности дела, и Юля согласилась.

Девушки в новой серии представляют, как бы у них сложились романы с разными мужчинами "Элеона". И мечтают они не только о "мужчинах на выдане": Никите. Павле. Но и о Михаиле Джековиче и семейных мужчинах. А также портье и грузчиках. Это будет серия-передышка. Так как сюжет двигаться почти не будет. Большую часть времени герои потратят на обыгрывание юмористических ситуаций. В которые попадали бы девушки из-за отношения с мужчинами.

Но происходит в сериале и что-то интересное. Владелица отеля Элеонора уезжает в путешествие на Бали. Как она смогла спокойно оставить Михаила Джековича пока не ясно. Ведь в предпоследней серии он явно встал на сторону Софии Яновны. Когда Элеонора хотела отправить соперницу в Прагу, за нее вступились и Павел, и Никита. Когда же к ответу призвали Михаила, он также проголосовал за оставление Софии в отеле. Что явно не понравилось Элеоноре. Однако она отлучилась из отеля и даже страны. Теперь у Михаила есть время, чтобы попытаться получить прощение у Софии. Тем более, что его к активным действиям подталкивают намеки на ее роман с Павлом. Хотя парочка просто разыгрывает сцену каждый раз перед ним.

Любовные отношения "Элеона" совсем запутались. Уже не понятно, кто с кем будет. К жене Сени Марине приезжает повар Луи. Никита просит прощения у Светы и повышает Дашу до портье. Бывшая девушка совладельца устраивает неприятности для соперницы. Хотя она уже и так разрушила ее роман с Павлом. Сам он тем временем, кажется. Совсем уже и забыл о существовании Даши. Вместо этого он общается с Софией и пытается убедить ту в ее исключительной красоте и уме. Никита же старается восстановить отношения с одной из девушек. И это точно не Светлана.

Зрители продолжают надеяться, что пара Павел и Даша воссоединятся. Другие же верят в то, что девушке лучше будет с Никитой. Однако как это будет в итоге мы сможем узнать только в конце сезона, который будет достаточно скоро.

Фото: кадры из сериала

Видео: пропо сериала