"Отель Элеон" 2 сезон: 15 серия выходит в эфир, Павел предлагает Софии хитрость для возвращения Михаила Джековича

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 15 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

Во вторник, 6 июня, в эфир выходит очередной выпуск сериала "Отель Элеон". Зрителей во 2 сезоне балуют большим количеством любовными многоугольниками и интригами. Не станет исключением и 15 серия. До конца сезона все меньше времени, а значит жизни всех героев накрутят до предела, чтобы в финале разразиться красивым разрешением проблем.

С самого начала сезона в "Элеоне" появилось два любовных конфликта. Один состоит всего из трех человек. Это управляющая София, у которой был роман с ее помощником Михаилом Джековичем. Но после их ссоры мужчина решил начать отношения с владелицей отеля. Так в гостинице появилась пара Миши и Элеоноры.

Вторая любовная фигура началась с отношений совладельца отеля Павла и горничной Даши. Пара распалась из-за ворвавшейся в жизнь мужчины девушки Крис. Пока Павел Аркадьевич не знал, как отделаться от надоевшей пассии, Даша провела всего одну ночь со вторым совладельцем отеля Никитой. В итоге она навлекла на себя гнев его девушки, которая рассказала об интрижке Павлу. Из-за этого казалось бы воссоединившаяся пара снова распалась.

До недавнего времени эти два любовных конфликта развивались параллельно. Но тут они пересеклись. Павел и София вдруг заметили, что они не такие уж и разные. Да и совладелец отеля убеждает управляющую, что невинный флирт с ним вызывает у Михаила Джековича дикую ревность. Парочка засветилась с огромным букетом цветов. Позже они застряли в лифте, где долго болтали и узнавали друг друга. В новой серии их отношения продолжают развиваться. Они заключают пари.

Проблемы неожиданно появляются у шеф-повара ресторана. Его жена заявила о беременности. Не так давно супружеская пара пережила серьезную ссору и была почти на грани расставания. Однако они смогли помириться. Но у Сени свои проблемы. Он считает, что будущий ребенок не от него. Поэтому он решил вывести жену на чистую воду. Разумеется, все это пройдет со свойственной ему неуклюжестью. При этом в заговор влезут все его друзья. И разоблачат его перед женой, скорее всего, тоже они.

Даша и Юля решают другую проблему. Ведь они вместе с Никитой совершили преступление. Они избавились от улик, но олигарха Алехина все считают мертвым, а значит расследование продолжается. В попытках уйти от наказания и запутать следствия Юля познакомилась со следователем. Кто же мог подумать, что в итоге это обернется настоящим романом. Но проблем от этого у криминальной троицы не убавилось. Ведь за дело взялся новый следователь. Крис грозится сдать ему Павла, чтобы получить от того выгоду. А девушки стараются всеми способами узнать, до чего же дошло расследование.

Фото: канал СТС

Видео: Piter.tv