"Отель Элеон" 2 сезон: 14 серия выходит в эфир, София хочет уехать из "Элеона", но ее отговаривают

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 14 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

В понедельник, 5 июня, в эфир телеканала СТС выходит очередной выпуск сериала "Отель Элеон". В 14 серии продолжатся развитие всех сюжетных линий. Кроем того появится героиня, которую обещали еще до начала 2 сезона. При этом не обойдется без комичных и печальных сцен. Но не стоит ждать, что в этой серии разрешатся самые важные вопросы этого сезона, до его конце еще есть много серий.

Зрителей точно заставит смеяться необычная посетительница отеля. В заведении уже жили режиссер, музыкант, блогер, капризный актер, экстрасенс. На этот раз в "Элеон" заселяется художница. Но она не совсем обычная. Ведь кисточек у нее с собой нет. Краску на холст она наносит своей грудью. Общаться со странной девушкой придется Даше. Ведь капризная художница будет звать нового портье к себе в номер по любому поводу.

Неожиданные проблемы появились в паре Кости и Насти. В прошлом сезон пара едва не рассталась навсегда. Но любовь победила. В этом сезоне Костя старается достичь успеха, которого от него ждет Настя. Получается пока не очень. Теперь он трудится в отеле охранником, а не барменом. Зато ушел из-под начальства своей жены. Но проблема карьерного оста отходит на второй план. Настя поняла, что ей наскучила семейная жизнь. Девушка хочет что-то новое и интересное. Поэтому она требует от мужа романтики. Но Костя со свойственной ему простотой предлагает сделать то, что у них хорошо получалось раньше – сходить на склад. Однако такое предложение совсем не нравится Насте. Теперь мужу придется советоваться со своими товарищами, чтобы угодить жене.

А у Михаила Джековича появился еще один повод для переживаний. Софии Яновне поступило предложение возглавить отель в Праге. И теперь его любимая женщина может уехать, а он так и не успеет сказать ей о своей любви. Все зрители верят, что пра снова будет вместе. Несмотря на то, что у управляющего сейчас отношения с Элеонорой. Никто не верит в искренность и долговечность этого союза.

Между тем Павел предложил Софии хитрую игру. Он на глазах у Михаила Джековича ухаживает за женщиной. Дарит ей цветы и делает комплименты. Оба замечают, что такие показные отношения вызывают у управляющего злость и ревность.

Кроме пары Михаила Джековича и Софии. Зрители болеют за восстановление пары Павла и Даши. Хотя совладелец гостиницы сильно обидел девушку. При этом делает вид, что это его обидели. Он нанял группу, которая спела песню-разоблачение о том, что Даша один раз была с Никитой. При этом он сам как будто забыл, как Даша переживала его длительный роман с Крис. Да и перед началом их недолгого романа девушка предупредила. Что у нее был другой мужчина. Поклонники надеются на примирение сторон. Хотя многие отмечают, что сценаристы вряд ли сделают это раньше конца сезона.

Фото: Кадры из сериала

Видео: Промо сериала