"Отель Элеон" 2 сезон: 13 серия выходит в эфир, Михаил Джекович и Элеонора съезжаются и тут же начинают ссориться

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 13 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

В четверг, 1 июня, выходит очередной выпуск сериала "Отель Элеон" на телеканале СТС. Герои весь 2 сезон переживают много новых интересных приключений. И некоторые из них оставляют после себя последствия. Кое-какие события из прошлого дадут о себе знать и в новой 13 серии. Любимчикам зрителей придется нелегко.

Снова всплывает история с "убийством" олигарха Алехина. Бывший партнер Элеоноры прибыл в отель с молодой супругой еще в начале сезона. Никита, Даша и Юля разыграли нападение на него. А сам же богатей неожиданно им подыграл, а затем и вовсе инсценировал свою смерть. И по его делу началось настоящее расследование. Троица, замешанная в деле, избавилась от всех улик. А девочки наведались к Алехину в больницу, чтобы выкрасть доказательства их вины оттуда. А после, в ходе расследования, между Юлей и следователем завязался роман. И девушка выведала все тайны следствия у своего любимого.

Но спокойные времена снова заканчиваются. Ведь на дело поставили нового следователя. И он возвращается в " Элеон" для того, чтобы снова пообщаться со всем персоналом. Юля, Даша и Никита повторяют историю, которую они уже выучили. Но кое-кто хочет изменить свои показания. Бывшая жена покойного Крис, она же экс-любовница Павла. Девушка хочет заполучить мужчину. Который отказался от нее. Поэтому она шантажирует Павла и готова подставить его.

Сам же Павел сейчас в очень странном состоянии. Многим зрителям не нравится, как совладелец отеля повел себя по отношению к своей возлюбленной Даше. Он узнал о том, что она провела одну ночь с вторым совладельцем Никитой. Из-за этого он начинает сильно злиться на девушку. При этом он как-то забыл, что ранее предал Дашу и изменил ей с Крис. С енй же он потом поддерживал длительные отношения. А девушка один раз переспала с Никитой, когда они не были в отношениях. Но на эти факты обращают внимания поклонники, но не сценаристы. Зато конфликт между Павлом и Никитой очень интересно наблюдать. Сначала Никита нарисовал усы своему сопернику. А потом тот вызвал его на дуэль с пистолетами. К счастью для всех, оружие оказалось бутафорским.

По-другому развиваются отношения другой новой пары "Элеона". У Элеоноры и Михаила Джековича внешне все вроде бы хорошо. Хотя тут все идеально только для непосвященных. Например, управляющий постоянно попивает коньяк в компании главного инженера. Обсуждая свою ситуацию. Также он неловко себя чувствует, когда Элеонора дарит ему дорогие подарки. А владелица отеля хотя и знает о том, что ее мужчина раньше был влюблен в Софию Яновну, не подает вида. Парочка даже идет на новый и серьзеных шаг – они съезжаются. Кстати, именно на этом шаге поругались Михаил и София. Но если первая женщина просто не захотела переезжать к управляющему, вторая же просто усложняет ему жизнь. Эля и Миша начали ругаться и постоянно попадают в неудобные ситуации из-за того, что начали жить вместе. И постепенно им приходит мысль, что жить вместе – это не самая лучшая идея для них.

Фото: Кадры из сериала

Видео: Промо сериала