"Отель Элеон" 2 сезон: 11 серия выходит в эфир, выясняется, что Михаил Джекович снимался в фильмах для взрослых

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 11 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе .

Уже 11 серия сериала "Отель Элеон" выходит во вторник, 30 мая. Создатели обещали много экшена во 2 сезоне телеистории. Но кроме этого они добавили в него много драмы. Теперь герои не только попадают в глупые ситуации, но и разбивают друг другу сердца. Сезон уже бьет все рекорды по количеству пар, которые образовались и распались. Среди персонала и постояльцев образуются настоящие любовные треугольники, а то и фигуры с куда более сложным строением.

В центре одной из любовных драм Михаил Джекович. Зрители были в восторге, когда в прошлом сезоне он начал встречаться с Софией Яновной. Однако пара поссорилась. И в новом сезоне вместо попытки вернуть себе коллегу, управляющий нашел себе новую женщину. Точнее, это она его нашла. Или даже просто выбрала. Речь об Элеоноре Андреевне. Владелица отеля не привыкла отказывать себе в чем-то. В том числе и в мужчинах. Михаил Джекович пытался попросить прощение у Софии, но сразу не рассказал ей о романе с Элеонорой. Поэтому женщина обиделась на него еще больше.

Теперь же Михаил Джекович продолжает отношения с Элеонорой, но при этом всячески старается защитить Софию. В частности, он пытается подставить себя, когда Элеонора решила уволить его возлюбленную. Но вместе с этим он часто уступает Эле. В частности, Михаил согласился пройти обряд "очищения" от алкоголизма. Хотя управляющий закладывает за воротник вместе с инженером отеля из-за своего несчастного положения. Он не знает, что впереди его ждет еще больше проблем. Ведь Света рассказала о его тайном романе с Софией Элеоноре.

Но в новой серии Михаила Джековича ждут ново-старые проблемы. То есть они придут из его прошлого, но подбросят головную боль в настоящем. В отеле новый постоялец – режиссер. И он был знаком с Михаилом Джековичем, когда тот разрабатывал деньги на жизнь актерской игрой. А точнее, управляющий снимался в фильме для взрослых. И вот на презентации своего фильма режиссер хочет рассказать всем собравшимся о начале карьеры Михаила.

Другая любовная драма втянула в себя больше людей. Кроме Паши и Даши, в ней побывали Никита, Света и Крис. Никита и Даша один раз переспали, когда первый поругался со Светой, а Даша переживала из-за отношений Павла с Крис. И вот в прошлой серии это перестало быть тайной. Павел поступил совсем уж странно по отношению к любимой девушке: он пригласил группу и вместе с ней спел песню о том, что он все знает. Разумеется. После этого последовал скандал.

В новой серии же Павел одумался и пытается помириться с Дашей. Но не все так просто. И девушка глубоко переживает, и не только ее чувства задеты. И если Даша не пытается прибегать к насилию, то второй совладелец отеля Никита очень даже не против. В итоге, он вызывает на дуэль своего соперника. Не понятно, чью честь он пытается защитить: свою, Светину или Дашину.

Так что " Элеон" ходит на ушах: тут вам и концерт-разоблачение, и настоящая дуэль. И презентация фильма с пикантными подробностями из жизни управляющего. Во всем этом балагане трудно уследить за порядком в отеле.

Фото: Кадры из сериала

Видео: Промо сериала