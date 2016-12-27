"Отель Элеон" 1 сезон: 20 серия выходит в эфир, Михаил Джекович предложил Софии жить вместе, но та не соглашается

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 20 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала. Михаил Джекович готов перевести отношения с Софией на новый уровень, но той что-то мешает.

Первый сезон сериала "Отель Элеон" стремительно подходит к концу. Героев ждут невероятные перемены и хитрые планы. За несколько последних серий они должны успеть разрешить все свои проблемы и оставить задел на новый сезон. Поэтому 20 серия обещает быть насыщенной, как и предыдущие.

Помните пробелмы Сени с женой? Так вот шеф-повар наконец-то решил пойти на перемирие. Кажется, упрямый мужчина наконец-то понял. Как дорога ему его возлюбленная и жена. Тем более, что повод для примирения намечается неплохой – годовщина свадьбы. Поэтому Арсений все бросает, призывает друзей и старается сделать сюрприз для Марины. Конечно, он как обычно сделает какую-нибудь глупость. Но жена знает об этой его черте. Может, именно эта милая ошибка позволит ей простить нерадивого супруга.

А у Даши другие проблемы. После событий прошлых серий Павел вдруг решил, что она его девушка. Не обошлось тут, конечно, без рук Юли. Подруга лишь старалась разрешить вопросы личной жизни своей соседки по квартире. А горничная не в большом восторге от этих его мыслей. Как же девушка будет выкручиваться?

Размышляет над действиями своей второй половинки и Михаил Джекович. Роман с Софией развивается вполне хорошо. И он решил. Что самое время съехаться и жить вместе. Однако, женщина отказалась. Теперь мужчина гадает, почему так происходит.

Между тем до Нового года осталось совсем ничего. Но вместе с этим и заканчивается 1 сезон сериала "Отель Элеон". Наследник "Кухни" успел полюбиться поклонникам. Сначала было много комментариев о том, что без Баринова этот сериал никуда не годится. Но вскоре зрители полюбили новых героев и по-другому взглянули на старых. В сериале остались Настя и Костя. В семье появился разлад. Началось все с того, что жена стала директором ресторана Victor. Супруг долго не мог привыкнуть к тому, что он подчиненный у своей жены. Позже все стало только ухудшаться. Отрицательный пример Сени и Марины, конфликты, возросшие желания Насти. В итоге это все вылилось в грандиозный скандал с увольнением Кости. Но все верят, что пара помирится. Остался в "Элеоне" и Арсений. Только теперь он стал главным на кухне. Зато в личной жизни у него произошел полный разлад.

Из "Кухни" в сериал пришел и Михаил Джекович. Его герой совсем неожиданно раскрылся для зрителей. Циничный управляющий сначала потерял свою должность, потом поработал портье. А в итоге не только не мстит своей конкурентке Софии Яновне, но и влюбился в нее. Теперь все с трепетом наблюдают за страстными отношениями парочки. А Элеонора передала свой любимый "Элеон" племяннику. Так в сериале появился новый герой Павел. Безалаберный бабник изо всех сил старается не пустить по ветру тетин отель. При этом ухаживая всеми способами за горничной Дашей.

Фото и видео: телеканал СТС