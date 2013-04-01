"Отель Элеон" 1 сезон: 18 серия выходит в эфир, Павел и новый совладелец отеля сражаются за Дашу

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 18 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала. Павел не может поделить Дашу с Никитой.

Сериал "Отель Элеон" 1 сезон совсем скоро закончится. С понедельника, 26 декабря, на телеканала СТС начнут показывать последние серии этого сезона. В 18 серии зрителей ждет много новых смешных шуток, очаровательных розыгрышей и попыток скрыть какие-то проступки. Последние серии обещают быть очень богатыми на события.

"Элеон" переживает не лучшие времена. Сейчас он едва выкарабкался из неприятностей. В гостинице произошел пожар. Из-за этого ЧП отель не мог работать, а значит не принимал гостей и не получал прибыль. "Элеон" мог стать обузой, поэтому Элеонора решает подыскать совладельца отеля. Для этого она продает половину заведения. Так к безответственному бабнику Павлу присоединяется Никита. Раньше он занимал должность арт-директора ресторана Victor. А теперь делит кресло с племянником Элеоноры. Для Павла это нововведение не сулит ничего хорошего. Во-первых, Никита Андреевич явно более деловит. Он может лихо взяться за управление отелем да так, что его совладельцу однажды придется просто уйти. Ведь Павел до этого проводил время в вечеринках и других развлечениях. А Никита работал для достижения своей цели.

Неожиданным камнем преткновения у новых совладельцев стала горничная Даша. Павел ухлестывает за девушкой с момента ее появления в "Элеоне". Сначала Даша просто пряталась от него и старалась избегать. Но со временем и он, и она изменили свое отношение друг к другу. Павел стал мягче и романтичней, а девушка увидела в нем обычного человека, которому нужна помощь. Но новый совладелец отеля тоже обладает хорошим вкусом. Поэтому он кладет глаз на милую горничную. Теперь Павел будет сгорать от ревности и бороться за расположение девушки еще больше. Напрямую спросить у Даши, кто ей больше нравится, ни он, ни Никита не догадались, конечно же. Мужчины не престают друг друга подкалывать, подставлять и стараться сделать так. Чтобы соперник опозорился перед Дашей.

А все сотрудники "Элеона" готовятся к предстоящему корпоративу. Еще бы, начальство объявило неожиданный щедрый приз: за лучший номер на концерте обещают 50 тысяч. Поэтому все в отеле вспоминают про свои скрытые или не очень таланты.

А Михаил Джековичь и София Яновна заняты по полной. С одной стороны они удовлетворяют причуды теперь уже двух владельцев отеля. Которые еще и объявили друг другу войну. При этом стараются вывести "Элеон" на прежний уровень успеха. А с другой стороны управляющая и ее заместитель старательно скрывают свой роман. Разумеется, они уже несколько раз оказывались на грани разоблачения. Но это, кажется, только подстегивает их интерес друг к другу и их страсти.

Зрители серьезно переживают и за Настю с Костей. Сначала в их семье все было вроде хорошо. Но жена стала начальницей мужа. Тот с трудом справлялся с таким подарком судьбы. А в это время Настя начала думать о том, что ее возлюбленный совсем не амбициозный и не стремится к чему-то большему. В результате их недовольство перерастает в крупную ссору. Костю увольняют из ресторана и выгоняют из квартиры. Что будет с этой милой семьей дальше – пока не ясно.

Фото: Instagram / kavilochka, khorinyakvitya, телеканал СТС

Видео: телеканал СТС