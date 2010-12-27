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В Ленобласти в июне девушка замерзла насмерть
Сегодня, 10:39
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Shdaria
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В Ленобласти в июне девушка замерзла насмерть

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В городе Отрадное 18-летняя девушка скончалась предположительно от переохлаждения.

 В Ленинградской области скончалась 18-летняя девушка от переохлаждения. 

Пресс-служба СУ СК РФ по ЛО сообщает, девушку обнаружил мимо проходящий мужчина.  Девушка лежала без сознания у гаражей в Кировском районе Ленобласти. Оценив ситуацию, прохожий принял решение вызвать "скорую помощь". На место вызова прибыли медицинские работники, но по дороге в больницу девушка скончалась. Предположительно от переохлаждения.

Известно, что погибшая девушка вела разгульный образ жизни. Она употребляла наркотики, алкоголь и состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Назначена судмедэкспертиза, по результатам которой может быть возбуждено дело.

Теги: город отрадное , ленобласть , скончалась от переохлаждения в июне
Категории: Новости СПб Лента новостей

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