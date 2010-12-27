В Ленобласти в июне девушка замерзла насмерть

В городе Отрадное 18-летняя девушка скончалась предположительно от переохлаждения.

В Ленинградской области скончалась 18-летняя девушка от переохлаждения.

Пресс-служба СУ СК РФ по ЛО сообщает, девушку обнаружил мимо проходящий мужчина. Девушка лежала без сознания у гаражей в Кировском районе Ленобласти. Оценив ситуацию, прохожий принял решение вызвать "скорую помощь". На место вызова прибыли медицинские работники, но по дороге в больницу девушка скончалась. Предположительно от переохлаждения.

Известно, что погибшая девушка вела разгульный образ жизни. Она употребляла наркотики, алкоголь и состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Назначена судмедэкспертиза, по результатам которой может быть возбуждено дело.