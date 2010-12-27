В Кудрово появятся столбы с расписанием автобусов

К концу июля в Кудрово появятся первые столбы с информацией о маршруте и расписанием автобусов.

Как сообщает "Конкретно.ру", к концу июля остановки в Кудрово оснастят специальными столбами с информацией о маршруте и расписанием автобусов. В МО "Заневское городское поселение" рассказали, что документ позволит местным властям законно тратить средства на оснащение остановок общественного транспорта.



На улицах регионального значения - Центральной и Ленинградской, аншлаги будут устанавливать за счет перевозчиков.



Предполагается, что первые столбы рядом с остановками появятся через три недели.



В ближайшие планы администрации входит запуск новых маршрутов по пр. Строителей (д. Кудрово) и улице Областной (мкр. Новый Оккервиль).