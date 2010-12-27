Как сообщает "Конкретно.ру", к концу июля остановки в Кудрово оснастят специальными столбами с информацией о маршруте и расписанием автобусов. В МО "Заневское городское поселение" рассказали, что документ позволит местным властям законно тратить средства на оснащение остановок общественного транспорта.
На улицах регионального значения - Центральной и Ленинградской, аншлаги будут устанавливать за счет перевозчиков.
Предполагается, что первые столбы рядом с остановками появятся через три недели.
В ближайшие планы администрации входит запуск новых маршрутов по пр. Строителей (д. Кудрово) и улице Областной (мкр. Новый Оккервиль).
Сегодня, 12:15
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В Кудрово появятся столбы с расписанием автобусов
К концу июля в Кудрово появятся первые столбы с информацией о маршруте и расписанием автобусов.
Как сообщает "Конкретно.ру", к концу июля остановки в Кудрово оснастят специальными столбами с информацией о маршруте и расписанием автобусов. В МО "Заневское городское поселение" рассказали, что документ позволит местным властям законно тратить средства на оснащение остановок общественного транспорта.