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В Кудрово появятся столбы с расписанием автобусов
Сегодня, 12:15
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TretyakovaS
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В Кудрово появятся столбы с расписанием автобусов

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К концу июля в Кудрово появятся первые столбы с информацией о маршруте и расписанием автобусов.

Как сообщает "Конкретно.ру", к концу июля остановки в Кудрово оснастят специальными столбами с информацией о маршруте и расписанием автобусов. В МО "Заневское городское поселение" рассказали, что документ позволит местным властям законно тратить средства на оснащение остановок общественного транспорта.

На улицах регионального значения - Центральной и Ленинградской, аншлаги будут устанавливать за счет перевозчиков.

Предполагается, что первые столбы рядом с остановками появятся через три недели.

В ближайшие планы администрации входит запуск новых маршрутов по пр. Строителей (д. Кудрово) и улице Областной (мкр. Новый Оккервиль).

Теги: в кудрово появятся столбы с маршрутом , кудрово , новости спб
Категории: Новости СПб

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