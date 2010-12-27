В Подмосковье штурмуют дом, откуда неизвестный открыл стрельбу

Известно, что один человек погиб, трое получили ранения. Мужчина забаррикадировался и продолжает огонь.

В Подмосковной деревне Кратово неизвестный мужчина засел в частном доме, откуда открыл огонь. На данный момент, по информации "Интерфакса", жертвами стрельбы стали два человека, еще трое получили ранения. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как критическое.

По предварительной информации, в поселке Кратово мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья и поджег соседний дом, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Источник издания сообщает, что мужчина находится в неадекватном состоянии под действием психотропных стимуляторов, но официального подтверждения этому нет. Скорее всего происшествию послужил семейный или соседский конфликт.

Пострадавшие госпитализированы. Место происшествия оцеплено.

Фото: Zuma/ТАСС

