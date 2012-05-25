Как сообщает "Конкретно.ру", гражданина германии обокрали в петербургском метро на зеленой линии. Между станциями Маяковская – Гостиный Двор мужчина обнаружил пропажу документов, 200 евро и двух банковских карт.
Мужчина заявил в полицию о пропаже, а сам продолжил путешествие и уехал в Ригу, оставив правоохранителям телефон жены.
Ведется следствие.
Сегодня, 13:29
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Неунывающего путешественника из Германии обокрали в петербургском метро
Туриста из Германии обокрали в петербургском метро. У мужчины пропали деньги, банковские карты и документы, впрочем это не помешало ему продолжить путешествие.
Как сообщает "Конкретно.ру", гражданина германии обокрали в петербургском метро на зеленой линии. Между станциями Маяковская – Гостиный Двор мужчина обнаружил пропажу документов, 200 евро и двух банковских карт.