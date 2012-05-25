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Неунывающего путешественника из Германии обокрали в петербургском метро

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Туриста из Германии обокрали в петербургском метро. У мужчины пропали деньги, банковские карты и документы, впрочем это не помешало ему продолжить путешествие.

Как сообщает "Конкретно.ру", гражданина германии обокрали в петербургском метро на зеленой линии. Между станциями Маяковская – Гостиный Двор мужчина обнаружил пропажу документов, 200 евро и двух банковских карт.

Мужчина заявил в полицию о пропаже, а сам продолжил путешествие и уехал в Ригу, оставив правоохранителям телефон жены.

Ведется следствие.

Теги: гражданина германии обокрали в петербургском метро , метро петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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