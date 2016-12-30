Улицы Петербурга от снега очищают более семи тысяч дворников и 600 спецмашин

В первый рабочий день 2017 года в Северной столице прошел снегопад, всего с начала года выпало более девяти сантиметров осадков.

Начало первой рабочей недели в Петербурге ознаменовалось снегопадом. В понедельник, 9 января, выпало много осадков, а всего с начала января - более девяти сантиметров осадков. На борьбу с сугробами вышли дорожные и коммунальные службы. Всего в Северной столице работают семь тысяч дворников. Им помогают более 600 снегоуборочных машин.

Сейчас ведутся работы по подметанию тротуаров, расчистке перекрестков. Опасные места посыпают песко-соляной смесью. Техника вывозит снег из города.

Хотя в новогодние праздники не было сильных снегопадов, дорожники отработали 9,8 тысяч смен. Это оказалось на на сто смен больше чем за прошлогодний период. Особый упор был сделан на уборку мусора из мест, где проходили массовые гулянья. Всего вывезли около 290 тонн отходом новогоднего веселья.

С 1 января в городе убрали 30 тысяч кубометров снега. А с начала зимнего сезона – 1,2 миллиона. Это столько же, сколько за весь сезон 2014-2015 года.Ранее мы писали, что мусор после Нового года будут собирать 500 дворников и 130 машин.