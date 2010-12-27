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На Приморской торговой базе обнаружили труп мужчины
Сегодня, 11:47
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TretyakovaS
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На Приморской торговой базе обнаружили труп мужчины

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Труп зрелого мужчины был обнаружен накануне утром в Петербурге на торговой базе "Приморская".

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", накануне утром в Петербурге на торговой базе "Приморская" обнаружили труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти. На вид мужчине примерно 45-50 лет.

Документов у скончавшегося с собой не было.

На неизвестном была надета темно-синяя куртка, синие джинсы, на ногах черные кроссовки.

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Категории: Новости СПб

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