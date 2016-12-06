Видео: лоси устроили развратные игры у обочины Московского шоссе

Водители сняли на видео компанию лосей, которые вышли из леса в районе Московского шоссе. Судя по всему, зверей к дороге вывели брачные игры.

Игривых лосей засняли водители на Московском шоссе. Во вторник, 20 июня, во второй половине дня около трассы появилось несколько диких животных. Четверо сохатых вышли из леса к проезжей части. Они не пытались выбежать к машинам, так как были увлечены кое-чем другим. Судя по всему, в четверке была как минимум одна самка. А остальные звери пытались очаровать ее.

Автовладельцы сообщают, что лоси гуляют в районе 44-46 километров дороги со стороны трассы в сторону Москвы.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" переживают, что звери находятся в опасности. Ведь они могут побежать через дорогу. А столкновение с лосем может серьезно повредить как самому животному, так и людям в автомобиле.

- Красавцы, что и говорить, но рядом с дорогой огромная опасность, - написал Алексей Шелестов.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург