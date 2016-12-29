В доме продажной любви на Лиговском задержали четырех проституток и их "мамочку"

Две из четырех ночных бабочек оказались иностранками, которые будут отвечать на нарушение правил пребывания в России.

Борьба правоохранительных органов и притонов с проститутками продолжается. Полицейские вычисляют и закрывают все больше домов разврата, однако новые появляются также быстро.

На этот раз служители Центра организации применения административного законодательства пришли с проверкой в дом 93 на Лиговском проспекте. Их подозрения оказались верными. В обычной, казалось бы, квартире были оборудованы комнаты, в которых женщины оказывали интимные услуги в обмен на деньги.

На момент визита служителей закона в развратном заведении оказалось пять женщин. Правда, с клиентами работали только четверо. Последняя была их "мамочкой" и следила за порядком в борделе. Всем девушкам пришлось прервать свой рабочий день, чтобы отправиться в отделение. Там все проститутки получили протоколы за нарушение закона. Кроме того оказалось .что две из них приехали из-за границы: из соседней страны и Средней Азии. Поэтому одной из них придется ответить и за нарушение установленных правил пребывания в России. Администратору вручили протокол за получение денег от занятия проституцией.

На прошлой неделе полиция поймала четырех жриц любви в борделе на Энгельса.