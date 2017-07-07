В центре Петербурга вор снял с китайского туриста дорогостоящий объектив

Участник группировки, специализирующейся на кражах у иностранцах, своровал дорогой фотообъектив у китайского туриста и тут же попался.

Как сообщает "Конкретно.ру", в центре Петербурга участник преступной группировки, специализирующийся на кражах у иностранцев, своровал дорогой фотообъектив у китайского туриста и тут же попался в руки полицейских.



Случай произошел рядом с храмом Спаса на Крови. Вор снял с фотоаппарата туриста("CanonEW-88") объектив стоимостью 96 390 рублей. На ситуацию оперативно среагировали полицейские, которые на месте задержали вора.



Следствие продолжается.