Как сообщает "Конкретно.ру", в центре Петербурга участник преступной группировки, специализирующийся на кражах у иностранцев, своровал дорогой фотообъектив у китайского туриста и тут же попался в руки полицейских.
Случай произошел рядом с храмом Спаса на Крови. Вор снял с фотоаппарата туриста("CanonEW-88") объектив стоимостью 96 390 рублей. На ситуацию оперативно среагировали полицейские, которые на месте задержали вора.
Следствие продолжается.
Сегодня, 11:07
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В центре Петербурга вор снял с китайского туриста дорогостоящий объектив
Участник группировки, специализирующейся на кражах у иностранцах, своровал дорогой фотообъектив у китайского туриста и тут же попался.
Как сообщает "Конкретно.ру", в центре Петербурга участник преступной группировки, специализирующийся на кражах у иностранцев, своровал дорогой фотообъектив у китайского туриста и тут же попался в руки полицейских.