Водителя зажало в кабине грузовика после ДТП на КАД: видео с места ЧП

На кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков. Водителя одного из них зажало в кабине. Его спасали неравнодушные очевидцы ДТП.

Серьезная авария произошла в четверг, 1 июня, на кольцевой автодороге. Как сообщают очевидцы, на 114-ом километре грузовик врезался впередиидущий тяжеловоз. От удара у одного из автомобилей смялась кабина.

Сначала свидетели сообщили о смертельном исходе для водителя. Но позже эту информацию опровергли. Пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Артем Писарев заявил, что проезжающие мимо водители остановились, чтобы помочь пострадавшему. При помощи троса и грузовика добровольцы вытянули кабину. Это помогло им освободить водителя и вытащить его до приезда спасателей.

Информации о характере травм мужчины нет. По словам свидетелей, у водителя перебиты обе ноги. Других подробностей пока нет. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: Мегаполис

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