Протаранившим теплоход у Литейного моста катером управлял пьяный петербуржец

Стали известны некоторые подробности ночного инцидента в акватории Невы, где около Литейного моста катер врезался в теплоход с пассажирами. Управляющий маломерным судном был пьян.

Транспортная полиция проводит проверку в связи с ночным инцидентом на Неве. Около Литейного моста в районе двух часов ночи столкнулись два маломерных судна. Известно, что катер протаранил теплоход с пассажирами.

Как сообщают в пресс-службе МВД России на водном транспорте по Петербургу и Ленобласти, на место ЧП сразу же выехала оперативная группа. Все заинтересованные службы были оповещены.

Уже на месте удалось выяснить, что за рулем катера был 36-летний местный житель. По предварительным данным, столкновения он совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается также, что не обошлось без пострадавших. В больницу Петербурга угодил один из пассажиров катера.

Оба маломерных судна получили повреждения. Сотрудники транспортной полиции проверяют обстоятельства происшествия.

Ранее Piter.tv сообщал, что катер на полном ходу влетел в теплоход на Неве‍.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО