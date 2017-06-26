Протаранившим теплоход у Литейного моста катером управлял пьяный петербуржец

Транспортная полиция проводит проверку в связи с ночным инцидентом на Неве. Около Литейного моста в районе двух часов ночи столкнулись два маломерных судна. Известно, что катер протаранил теплоход с пассажирами.
Как сообщают в пресс-службе МВД России на водном транспорте по Петербургу и Ленобласти, на место ЧП сразу же выехала оперативная группа. Все заинтересованные службы были оповещены.
Уже на месте удалось выяснить, что за рулем катера был 36-летний местный житель. По предварительным данным, столкновения он совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается также, что не обошлось без пострадавших. В больницу Петербурга угодил один из пассажиров катера.
Оба маломерных судна получили повреждения. Сотрудники транспортной полиции проверяют обстоятельства происшествия.
Ранее Piter.tv сообщал, что катер на полном ходу влетел в теплоход на Неве.
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО