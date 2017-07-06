Неприятный сюрприз: мужчина нашел тело утонувшего купальщика на Финском заливе

Накануне на берегу Финского залива в Лахте реконструктор деревянных судов тело утопленника.

Как сообщает "Фонтанка", накануне на берегу Финского залива в Лахте 27-летний мужчина, занимающийся реконструкцией деревянных судов, нашел тело утопленника. Мужчина сразу заявил в полицию.



По словам заявителя, утопленник был одет в белую футболку и трусы, а обувь, джинсы и ветровка находились на берегу.



Следов насильственной смерти у мужчины не было. Труп направлен в морг для установления причины смерти.