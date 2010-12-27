Петербуржец спас жизнь коту, застрявшего на ЗСД, а горожане нашли ему новый дом

В Санкт-Петербурге спасли котенка, застрявшего на ЗСД. Неравнодушные петербуржцы не только спасли жизнь животному, но и нашли новый дом.

В Петербурге спасли маленького котенка, который застрял на ЗСД между Мебельной и Школьной улицами.

Утром 15 июня прохожий заметил котенка, а точнее услышал. "Позвонил на ЗСД, может кто приедет, жду звонка, он пищит на всю улицу", сообщает Сергей Бабенчук. Мужчина шел на работу, но не смог пройти мимо животного, которому требовалась помощь.

Пожертвовав своей работай прохожий-спасатель оперативно искал выход из ситуации: "позвонил на ЗСД, направили в МЧС, позвонил в МЧС, направили в кошкаспас, позвонил им, может решат вопрос..." Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники ЗСД, а сам Сергей отправился на работу.

Пользователи "Вконтакте", где Сергей разместил информацию о животном, активно следили за судьбой котенка. Через некоторое время в сети появились фото о спасении кота, ими поделился Андрей Цапу.

В комментариях пользователи сети делятся информацией и своими впечатлениями о случившемся. "Котенка забрали на базу эксплуатации. Готовы отдать в хорошие руки. Предлагаю Сергею, который обнаружил котейку и начал тему, а также является котоводом, определить кому отдадим.",- Андрей Цапу.

"Какие молодцы.￼ И Сергей, который не прошел мимо и сообщил про котейку и ребята, которые спасали.",- Маринка Марусевич.

И даже новый дом малышу успели найти: "Нашли уже хозяйку! Девушка изначально первая была готова его забрать. Готова подъехать и забрать котеночка, чтобы передать его ей.как его найти?", сообщает Катя Климентьева.

Фото: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"