Перед пунктом оплаты на ЗСД загорелась машина: фото и видео

Очевидцы рассказали о ДТП на Западном скоростном диаметре. Перед пунктом оплаты в сторону трассы Скандинавия загорелась машина.

В среду, 26 апреля, на Западном скоростном диаметре произошло ДТП. Около половины двенадцатого перед последним пунктом оплаты в сторону трассы Скандинавия загорелась машина. Подробностей того, почему произошло ЧП, не известно. Кто-то сообщал, что перед пожаром легковушка попала в аварию. Однако подтверждения этим словам пока нет.

На место прибыли экстренные службы. Очевидцы сняли на видео сразу несколько машин пожарной службы.

Огонь сильно повредил автомобиль. К приезду пожарных от машины остались только несгораемые части. Капот от нагрева покорежился. Судя по всему, восстановления машина не подлежит. О состоянии водителя не сообщается. Устанавливаются подробности ЧП.

На фото с места события видно, что из-за ЧП на ЗСД собрался затор. Скорость потока в районе аварии сейчас – 75 километров в час, по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Накануне Piter.tv сообщал, что очевидцы сняли на видео горящий на ЗСД самосвал. Грузовик загорелся на одном из самых высотных участков дороги.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург