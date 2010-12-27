У перекрестка Есенина и Сикейроса из-под земли забил фонтан мутной воды

Очеердная коммунальная авария произошла в Северной столицы: на этот раз из-под земли забил фонтан в районе перекрестка Есенина и Сикейроса. Води залила проезжую часть и тротуар.

В Петербурге произошла коммунальная авария в четверг, 13 июля. Около перекрестка улиц Сикейроса и Есенина прорвало трубу с горячей водой. На фото с места события даже виден небольшой фонтан мутной воды.

Вода льется откуда-то со стороны проспекта Энгельса. Кипяток заливает перекресток и тротуары. Также произошло вымывание грунта, так как вода разносит большое количество земли и мусора. Вода также потекла во дворы, заливая припаркованные машины.

На месте работают эксперты. Работы по предотвращению последствий аварии уже начались. Специалисты Теплосетей предостерегают людей от преодоления луж, возникших из-за коммунальных аварий. Но это не мешает пешеходам проходить через ручьи горячей воды.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург