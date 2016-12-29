Пьяный петербуржец с битой избил стритрейсеров на Пулковском шоссе

Очевидцы рассказывают, что разбушевавшийся мужчина помял автомобиль гонщиков, а также ударил двух человек.

Минувшим вечером в Северной столице произошел странный инцидент с участием компании стритрейсеров и одного разъяренного мужчины. На парковке магазина "Castorama" на Пулковском шоссе собрались гонщики. Неожиданно их тусуовке помешал незнакомец. Пьяный мужчина был вооружен битой. Возможно, петербуржцу надоели шумные гонки и вечеринки молодежи.

По словам свидетелей, незнакомец ударил по машине Nissan ALMERA. Затем с автомобилей он сразу же перешел на людей: досталось двум гонщикам. После своего поступка мужчина попытался убежать. Однако, это оказалось не так просто. Он поскользнулся на скользком тротуаре и упал лицом вниз.

Ранее мы писали, что на водителя, который дрался с врачами, завели дело. Инцидент произошел в центре Петербурга. Мужчина с ножом напал на врачей неотложки и угрожал им. Причиной для драки могло послужить ДТП с участием кареты скорой помощи. Автомобиль занесло на скользкой дороге.