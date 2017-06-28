Санкциям вопреки: на МВМС-2017 приехали делегации из 52 стран

На Международном военно-морском салоне 2017 собралось немало иностранных представителей. Как рассказали на пресс-конференции в честь открытия салона.

Несмотря на введенные против Российской Федерации санкции, на Международный военно-морской салон 2017 в Петербурге прибыло много иностранных делегаций. Как рассказали организаторы МВМС-2017 на пресс-конференции по случаю открытия, на салон позвали представителей 53 стран. Из них прибыло 52 делегации.

Всего на салоне присутствует 250 членов иностранных делегаций в этом году. Для сравнения в 2011 году на Военно-морской салон прибыло всего 23 делегации.

Ранее Piter.tv сообщал по теме, что 6-я армия ВВС и ПВО готовит сюрприз для участников МВМС-2017. Подробнее с программой Военно-морского салона можно ознакомиться тут: программа Международного военно-морского салона 2017.