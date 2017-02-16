На Энгельса иномарка протаранила машину ДПС

В четверг, 16 февраля, в Петербурге произошла авария с участием автомобиля ДПС. Служебную машину протаранила другая на проспекте Энгельса около двух часов дня. Судя по всему, служители закона поворачивали, когда в бок прилетел черный автомобиль.
Других обстоятельств аварии не сообщают. Не известно, ехала ли машина ДПС со спецсигналами, когда произошло столкновение. Удар, кажется, был легким, так что пострадавших нет.
Водители-очевидцы же заметили, что ДПС вместо аварийного знака поставили огнетушитель. Некоторые сразу стали подсчитывать на какую сумму инспекторов можно оштрафовать за это.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург