На Энгельса иномарка протаранила машину ДПС

Авария с участием служебной машины произошла на проспекте Энгельса. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП.

В четверг, 16 февраля, в Петербурге произошла авария с участием автомобиля ДПС. Служебную машину протаранила другая на проспекте Энгельса около двух часов дня. Судя по всему, служители закона поворачивали, когда в бок прилетел черный автомобиль.

Других обстоятельств аварии не сообщают. Не известно, ехала ли машина ДПС со спецсигналами, когда произошло столкновение. Удар, кажется, был легким, так что пострадавших нет.

Водители-очевидцы же заметили, что ДПС вместо аварийного знака поставили огнетушитель. Некоторые сразу стали подсчитывать на какую сумму инспекторов можно оштрафовать за это.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург