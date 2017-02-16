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На Энгельса иномарка протаранила машину ДПС

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Авария с участием служебной машины произошла на проспекте Энгельса. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП.

В четверг, 16 февраля, в Петербурге произошла авария с участием автомобиля ДПС. Служебную машину протаранила другая на проспекте Энгельса около двух часов дня. Судя по всему, служители закона поворачивали, когда в бок прилетел черный автомобиль.

Других обстоятельств аварии не сообщают. Не известно, ехала ли машина ДПС со спецсигналами, когда произошло столкновение. Удар, кажется, был легким, так что пострадавших нет.

Водители-очевидцы же заметили, что ДПС вместо аварийного знака поставили огнетушитель. Некоторые сразу стали подсчитывать на какую сумму инспекторов можно оштрафовать за это.

На Энгельса иномарка протаранила машину ДПС

На Энгельса иномарка протаранила машину ДПС

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария , дпс , дтп , новости спб , проспект энгельса
Категории: Происшествия

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