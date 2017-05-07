Хит-кино: Мумия, жмот и Брюс Уиллис

На этой неделе в кино стартуют самые горячие премьеры лета: ужастик "Мумия" с Томом Крузом в главной роли, французская комедия "Жмот" и боевик с Брюсом Уиллисом "Его собачье дело".

"Мумия"

Помните высказывание египтян: "Жизнь начинается после смерти"? В нашем случае – это истина. В новой ленте "Мумия" темные силы опять попытаются захватить власть на планете и учинить хаос.

Действие картины разворачивается в нашем тысячелетии. Дело в том, что во время проведения антитеррористической операции в пустыне военный Ник случайным образом обнаруживает некую гробницу. В результате выясняется, что принадлежит величественный саркофаг дочери египетского фараона Аманет, которая некогда убила собственного отца ради власти, за что и была погребена заживо. Сейчас она очнулась. И, судя по всему, человечеству предстоит серьезная схватка с богами и монстрами. Чем закончится запутанная история, узнаем в кино с 8 июня.

"Жмот"

Конечно, если вы не поклонник ужастиков и мистики, то в кино стартуют еще две комедии. Одна из них очень жадная и очень смешная. За позитивными эмоциями идем на французский фильм о жадинах-говядинах под названием "Жмот".

Сюжет ленты повествует о талантливом музыканте Франсуа Готье. Несмотря на огромный счет в банке, он постоянно экономит. На всем, будь то еда, вода или одежда. Но однажды выясняется, что у мужчины есть уже взрослая дочь Лора. Ее мать не сообщила Франсуа о ребенке, поскольку тот жмот. Самый настоящий жмот. Однако, несмотря на стольк специфическое качество личности, Лора приезжает к папаше в гости. И тут начинается самое интересное.

Помимо всего прочего, Франсуа влюбляется в коллегу, виолончелистку, а также начинает дружбу, не по собственной инициативе, со своим соседом, отцом-одиночкой шестерых сыновей. Кажется, Готье влип по полной. Чем закончится чисто французская комедия, узнаем в кино с 8 июня.

"Его собачье дело"

У вас есть домашний питомец: собака, кошка или еще кто-нибудь? Если да, то, что вы сделаете с тем, кто попытается его обидеть? Полагаем, этому "человеку" явно не поздоровится. Так и у Стива: он стоит до последнего за своего пса. На что готов сыщик ради любимца, узнаем в новой картине "Его собачье дело".

Стив, частный детектив из Лос-Анджелеса. Однажды его любимого пса Бадди похищают, и сыщик пускается на поиски своего питомца. В результате Стиву предстоит сотрудничать с преступниками, для того чтобы вернуть Бадди. А пока мужчина увлечен данным занятие, за ним самим начали охоту двое злобных парней, которым он задолжал деньжат. Кажется, Стиву не обойтись без погони, драк и помощи своих друзей. Оценить комедийный боевик с Брюсом Уиллисом в главной роли сможем в кино с 8 июня.

Не жалейте часов на отличные фильмы и берегите своих близких. Увидимся в кино.

Анастасия Усцова, Дарья Молчанова

Видео: Piter.TV с использованием материалов с сайта киноафиша.info

Фото: киноафиша.info