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Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров
Сегодня, 10:23
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TretyakovaS
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Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров

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Ночью 11 июля в Петербурге на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности столкнулись такси "Дэу Нексия" и мотоциклист. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Фонтанка", ночью 11 июля в Калининском районе Петербурга на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности произошло ДТП с участием такси "Деу Нексия" и мотоциклиста. Водителя "железного коня" госпитализировали с многочисленными травмами.

Как рассказали очевидцы, мотоциклист столкнулся с такси "Деу Нексия", который шел налево. От удара водитель отлетел на 50 метров от мотоцикла.

Первую помощь оказали "скорая" и сотрудники МЧС, случайно оказавшиеся на месте ДТП. А вот очевидцев просили воздержаться от медицинской помощи.

Водитель мотоцикла госпитализирован в тяжелом состоянии.

Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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