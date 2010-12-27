Мотоциклист разбился на Гражданском, пролетев десятки метров

Ночью 11 июля в Петербурге на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности столкнулись такси "Дэу Нексия" и мотоциклист. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Фонтанка", ночью 11 июля в Калининском районе Петербурга на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности произошло ДТП с участием такси "Деу Нексия" и мотоциклиста. Водителя "железного коня" госпитализировали с многочисленными травмами.



Как рассказали очевидцы, мотоциклист столкнулся с такси "Деу Нексия", который шел налево. От удара водитель отлетел на 50 метров от мотоцикла.



Первую помощь оказали "скорая" и сотрудники МЧС, случайно оказавшиеся на месте ДТП. А вот очевидцев просили воздержаться от медицинской помощи.



Водитель мотоцикла госпитализирован в тяжелом состоянии.