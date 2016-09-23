Мотоциклисты и фрирайдеры рассказали о новой вехе в экстримальном спорте

Не так давно в Петербурге состоялось грандиозное шоу с участием одних из лучших мото-спортсменов и вело-фрирайдеров. Проект "Монстр Мания" собрал воедино не только 30 человек – "экстримальщиков", но и около 30 циркачей, гимнастов и "людей культуры". Что же это за программа? Смотрите в нашем сюжете.

«Монстр Мания» - проект, который направлен на популяризацию и развитие экстремальных видов спорта в России. Основной упор организаторы делают на продвижение мотофристайла (FMX) и соревнований гигантских внедорожников Монстр Трак - пока еще нового спортивного течения для России.

На Ледовых аренах Петербурга и Москвы состоялись премьеры первых подобных в нашей стране шоу, которые могут встать в один ряд с такими мировыми брендами, как Nitro Circus Трэвиса Пастраны и Masters of Dirt.

Эта новая веха в мире экстремального спорта действительно удивила зрителей, сочетая в одном флаконе и драматический спектакль с сюжетной линией, и мотоциклистов, велосипедистов, которые то и дело летали под потолками арен наших столиц. И все действо сопровождалось специально созданной для шоу музыкой, живой скрипкой, огневым и световым шоу.

Среди звезд экстремального спорта на одной площадке загораются и новые таланты. Например, 16 – летний Дмитрий Фазолов, выступающий на самокате, в свои годы уже является одним из самых лучших представителей этой дисциплины. О попадание на такого рода шоу и о будущих планах, юный спортсмен отвечает не задумываясь:

"Я начинал, как все, с самых низов. Участвовал в конкурсах, занимал призовые места, меня заметили. Я не боюсь прыгать большие пролеты, то есть, в скейт-парках выбираю самые амплитудные фигуры и, естественно, мне это помогает прыгать такую дисциплину, как Big Air.Я хочу взять первое место в России по самокатному спорту, а потом передвигаться все выше и выше, занимать призовые места в Европе и в мире".

Все знают, что экстремальный спорт – это очень жесткий спорт, и травмы, а порой и более серьезные последствия – его неотъемлемая часть. Организаторы "Монстр Мании" рассказали нашему каналу, что форс мажоры бывают разные, и не так страшно, когда что-то ломается на площадке, это моментально чинится, а вот, "когда ломаются люди" – это действительно страшно.

Когда что-то происходит, все ребята мужественно помогают друг другу, "залечивают раны" и возвращаются в шоу. И план "Б" по словам создателей программы, как раз и заключается во взаимовыручке.

О своем плане "Б" рассказал нам и Алексей Колесников – мастер спорта России и звезда русского мото-фристайла:

"Ситуации бывают разные. У меня были моменты, когда мотоцикл улетал с рук, с ног, и в такие моменты у тебя есть время подумать. В первую секунду ты понимаешь, что ошибся, а во вторую появляется реакция – "как это исправить?". Когда-то можно попытаться залезть на мотоцикл обратно, когда-то лучше оттолкнуть его от себя, тут и работает план "Б", инстинкт самосахранения никто не отменял".

У одних спортсменов их экстремальный выбор родители поддерживают с детства, у других – все еще переживают перед каждым шоу и надеются, что их уже взрослые чада выберут профессии иного плана. Но экстремальные мотоциклисты и райдеры, понятно дело, уже "отдали свое сердце" мото- и вело-спорту.

Василий Макаров, профессионально освоивший МТВ и являющийся лидером этого направления в России, рассказа нашему каналу, что начинал свои "вело-путешествия" с просмотров видео на YouTube. Потом были катающиеся на BMX друзья, а дальше, после моря практики, после трюка за трюком , все это привело Василия в профессиональный спорт.

Организаторы шутят, что перед шоу они неделю не спят, за дней 5 "ДО" - перестают есть, а за два дня - пить. И все из-зе того, что масштабы всей придуманной программы действительно грандиозны, и нужно контролировать не только большое количество людей, но и сложную по конструкции площадку.

А мотоциклисты и вело-райдеры говорят, что на самом шоу также многое зависит от настроения самой публики, если пришедшие на программу люди кричат и поддерживают спортсменов, то и у выступающих вырабатывается адреналин и им хочется показать людям все больше и больше "фишек", а если публика вялая, то и кататься особого желания не возникает.

Видео: Piter.TV

Фото: vk/игры монстров СПб

Марина Забегаева, Елизавета Назаренкова, Дарья Молчанова