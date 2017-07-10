Мошенникам дали 9 лет на троих за продажу несуществующих квартир

Мошенники продавали несуществующие квартиры в ЖСК «Инвест-Строй». От действий преступной группы пострадали 15 пайщиков, которым был причинен ущерб на общую сумму более 11 млн рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Красногвардейском районе Петербурга был вынесен приговор по делу трех мошенников Натальи Демидовой, Антона Демидова и Антона Сетько, которые продавали несуществующие квартиры в ЖСК «Инвест-Строй».



Судом было установлено, что с августа 2014 года по апрель 2015 года Сетько, являясь председателем жилищно-строительной компании (ЖСК) «Инвест-Строй» вместе с Демидовыми под предлогом предоставления квартир в планируемом ЖК "Триумф" похитили более 11 млн рублей. Мошенники причинили материальный ущерб 15 пайщикам.



Строить дом мошенники не собирались, так как не имели средств даже для приобретения земли. Похищенные деньги они успешно потратили на себя.



Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы. Для Демидовой этот срок составит 3,5 лет лишения свободы, для Сетько – 3 лет лишения свободы, а Демидова – 2,5 лет.



Осужденных взяли под стражу в зале суда ,отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.