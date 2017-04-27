"Молодежка" 5 сезон: когда будет премьера?

Зрителям сериала "Молодежка" не стоит расстраиваться из-за окончания 4 сезона. Ведь уже этой осенью в эфир выйдут 1 серии 5 сезона сериала, которые можно будет смотреть.

В четверг, 27 апреля, в эфир телеканала СТС вышла последняя серия 4 сезона сериала "Молодежка". Разумеется, в последнем эпизоде зрителей ждало много сюрпризов. Хороших и не очень. Но разрешилась и главная интрига всех сезонов сериала. "Медведи" наконец-то стали чемпионами своей лиги. К этой цели они шли с того момента, как их новый тогда тренер Макеев пришел в команду. Хоккеисты прошли длинный путь и стали настоящими друзьями из разобщенной команды.

Теперь же у "Медведей" новый рубеж. Команда перешла в Высшую лигу. Новые соперники. Новые свершения. И зрителям не нужно будет долго ждать продолжение "Молодежки". Ведь съемочная бригада уже сейчас приступила к съемкам сериала.

Новый уровень команды требует и новых врагов. В сериале появятся звезды российского кино и телевидения. В компанию к любимчикам зрителей присоединятся Владимир Яглыч, Наталья Рудова, Сергей Горобченко, Максим Дрозд, Петр Кислов, Дмитрий Куличков, Сергей Степин и другие. От этого сериал, разумеется, только выиграет. Самая популярная спортивная драма России обещает стать только интересней.

Старые герои теперь играют в составе нового клуба "Бурые Медведи". Новичкам предстоит сначала влиться в коллектив к старожилам. А уже затем отправиться на ледовое сражение с соперниками.

Создатели сериала отметили, что им было важно не просто сделать продолжение сериала "Молодежка". Важно было вдохнуть туда новые силы, добавить красок и эмоций. Пятый сезон можно смело назвать перезагрузкой. Ведь теперь у героев новая лига, обновленная команда. Такой подход пойдет на пользу сериалу. Ведь за четыре сезона герои успели побывать во множестве проблем, а значит нужно искать новые пути для развития сюжета.

Для нового сезона, сообщает сайт телеканала СТС, актеров тренировали сильнее, чем раньше. Кроме катания на льду, актеры осваивали азы мастерства в танцевальных залах и на ринге. Это поможет сделать пятый сезон еще более ярким и искренним.

Героев "Молодежки" хотят еще сильнее раскрыть перед зрителями. Для этого-то их и толкают в новые тяжелые испытания. Жесткости и зрелищности сериалу добавят хобби героев. Пускаясь в развлечения, хоккеисты будут подвергать себя опасности. Создатели обещают, что обновят 80% сюжетных линий. Кроме того, они собираются воплотить в жизнь новые идеи, которые оживет съемку.

Первой отснятой сценой для нового сезона "Молодежки" стала драка. Кисляк устраивает потасовку с вратарем "Бурых медведей" Иваном Савчуком (Которого сыграл Петр Кислов, ранее снимавшийся в "Закрытой школе" и "До смерти красива"). Парни серьезно громят спорт-бар. Также в новом сезоне появится самовлюбленный нападающий "Бурых медведей" Руслан Жданов. Его сыграет Владимир Яглыч, ранее снимавшийся в "Экипаже", "Воине" и "Мы из будущего". Хоккеист получает все, что захочет. В этом ему помогают его родственные связи. У мужчины брак с моделью (играет Наталья Рудова). Однако это не мешает спортсмену постоянно ей изменять. Но сценаристы подготовили ему серьезное испытание: он встретит ту, ради которой будет готов измениться. А новый вратарь будет болезненно конкурировать с Бакиным.

Фото: телеканал СТС

Видео: промо сериала