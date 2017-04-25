"Молодежка" 4 сезон: 51 серия выходит в эфир, финальная переигровка оказывается под угрозой

В эфир телеканала СТС выходит продолжение сериала "Молодежка" 4 сезон. Смотреть сериал онлайн 51 серию можно в интернете сразу после выхода в эфир.

В эфир телеканала СТС выходят уже предпоследняя серия 4 сезона сериала "Молодежка". Этот сезон носил подзаголовок "Противостояние". И под конец всех серий подводятся результаты всех противостояний команд, менеджеров, спортсменов, черлидеров и других героев. В 51 серии уже начинают подводить итоги и завершать главные интриги этой истории.

Одной из главных сражений в этом сезоне была борьба за первенство между "Медведям" и "Ледяными королями". Во вторую команду перешла часть "медведей": Антипов, Кисляк, Смирнов. Из-за этого противостояние клубов стало еще острее: на лед выходили бывшие коллеги по команде и друзья, вынужденные сражаться против друг друга. И если сначала пальму первенства явно вырывали "Ледяные короли", то под конец у любимцев зрителей появилось много шансов наконец перейти в высшую лигу. Однако ко второму матчу финала у клуба накопилось много проблем, а вишенкой на торте стала "разморозка" льда на их арене. Но отец Бакина заметил ошибку Антипова: его шайба залетела в ворота его сына от конька, что является нарушением правил. После поднятого шума вокруг этой истории команды начали договариваться о переигровке. Правда после чемпионата мира командам уже не так сильно охота сражаться друг с другом. Ведь они бок о бок завоевали первое место.

История с финалом молодежки привлекла много внимания и получила большой общественный резонанс. Хотя сейчас переигровка под большой угрозой из-за проблем в обеих командах. Хоккеистам уже ничего не остается, как скрестить клюшки на льду. К концу сезона мы узнаем, кто же стал победителем. Хотя большой спойлер к этому уже есть в сценарии следующего сезона. В нем команда играет в новой лиге.

Одна из самый крепких пар сериала грозит распасться. Отец Бакина, отвоевав честь "Медведей", однако совсем забыл о своей. Мужчина влюблен в маму жены своего сына. Лариса Геннадьевна помогала ему в его политической кампании. Разумеется такой расклад не нравится Зое Михайловне. Родители Бакина постоянно ссорятся. Николай Семенович старается помириться с женой, однако они снова и снова ругаются.

Борьба Казанцева заканчивается для него провалом. Благодаря интригам и материалам в СМИ, он смог обеспечить себе должность заместителя Председателя исполнительного комитета Совета Федерации хоккея России. Однако появившиеся у него враги не отступают. На него и Смольскую нападают неизвестные. Мужчину избивают и угрожают ему. За помощью он обращается к своей любовнице надежде Орловой. Ведь его махинации помогли ей стать председателем исполнительного комитета Совета Федерации хоккея России. Однако женщина старается быть с ним аккуратной.

Кира между тем оказывается в трудной ситуации. Ранее у нее появился шанс выставить свои картины, однако, под очень странными условиями. Ее возлюбленный Саша Костров сразу сказал ей, что затея не очень хорошая. В итоге девушка оказывается обманутой. Однако ее рыцарь на коньках и с клюшкой спешит помочь. Поэтому девушке удается выйти из ситуации без больших потерь.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала