Результаты жеребьевки Евро-2019: Россия сыграет с Австрией и Сербией

Уже известны результаты жеребьевки Евро-2019. Главный тренер российской сборной доволен результатом.

Сегодня, 26 января, в швейцарском Ньоне определились соперники России на чемпионате Европы по футболу – 2019. Наша "молодежка" в отборочном этапе столкнется с австрийской сборной, Македонией, Арменией, Сербией и Гибралтаром. Российская команда попала в 7-ю группу. Всего в турнире учувствуют 54 сборные. Принимать Евро-2019 будет Италия. Хозяева автоматически попали в финальную часть. По итогам отборочных в турнире останутся 9 победителей, а еще две путевки на чемпионат будут разыграны в стыковочных матчах. Евро-2019 – это не просто шанс "молодежки" проверить свои силы, это отбор на Олимпиаду – 2010, которая пройдет в Токио. Первые отборочные матчи начнутся 20 марта 2017 года. Завершающая игра пройдет 16 октября 2018, а стыковочные матчи в 20-х числа ноября будущего года.

Евгений Бушманов, главный тренер российской "молодежки" доволен жребием. Он уверен, что россиянам предстоит побороться за место под солнцем с Австрией и Сербией. Впрочем, тренер считает, что нельзя недооценивать и другие сборные, а исход матчей будет также зависеть от подготовки наших спортсменов. Известно, что 31 августа сборная России сыграет дома с Арменией, а 5 сентября – с Гибралтаром. В марте и июне планируются сборы и контрольные матчи.

Видео: youtube, НАШ ФУТБОЛ