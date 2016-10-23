Болезнь Михаила Задорнова: последние новости

В понедельник, 26 июня, в ряде СМИ появилась информация о том, что артист Михаил Задорнов отказался от лечения. Секретарь комика опровергла информацию о его плохом самочувствии.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЗГА



На интернет-портале Eg.ru ("Экспресс газета") в понедельник, 26 июня. Появилась новость о том, что писатель и сатирик Михаил Задорнов решил прекратить лечение раковой опухоли головного мозга. Информацию СМИ передал некий друг артиста, имя которого не назвали.

Источник "Экспресс газеты" сказал, что артисту не помогли ни европейские технологии, ни эксперты мира медицины. Лечение не принесло желаемого результата.

- Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах, - цитирует Eg.ru своего собеседника.

Из разных источников известно, что Задорнову провели операцию. Также артист прошел курс химиотерапии и восстановительные процедуры. Друг сатирика сказал, что артист решил отказаться от изнуряющих процедур и бесполезного лечения. Сообщается, что писатель хочет провести время в кругу родных.



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Когда информация о плохом самочувствии писатели прошлась по СМИ, некоторые журналисты попытались связаться с ним. Но Задорнов достаточно хорошо закрылся от прессы: аккаунты в социальных сетях за него ведут другие люди. Единственным источником информации стала секретарь Елена Заварзина.

Представитель писателя прокомментировала "Комсомольской правде" информацию о состоянии здоровья своего клиента. Заварзина заявила, что новости о болезни Задорнова не соответствуют действительности.



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В октябре прошлого года артист отменил ряд своих выступлений из-за курса химиотерапии. 26 октября ему стало плохо во время концерта в Москве. У сатирика случился эпилептический припадок прямо на сцене.

Тогда же Задорнов лично сообщил поклонникам, что у него серьезный недуг. Не называя точного диагноза, писатель отметил, что его болезнь свойственна не только возрасту. Также он подтвердил, что его диагноз связан с онкологией и ему требуется лечение.

Фото: ВКонтакте / Михаил Задорнов

Видео: Youtube / Задор ТВ