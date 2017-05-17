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Из-за "Ночи музеев" метро будет работать без перерыва всю ночь с 20 на 21 мая

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Метрополитен не будет закрываться всю ночь из-за общегородской "Ночи музеев". Работать будут все станции, но не все наземные вестибюли.

Посетители "Ночи музеев" в Петербурге могут не беспокоиться о том, как им добраться до дома. Специально для них метро будет работать всю ночь. Все станции будут работать круглосуточно.

Для облегчения работы сотрудников метрополитена будут закрыты некоторые наземные вестибюли. В частности закроют по одному выходу на станциях "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Московская", "Невский проспект". Полностью закроют на вход и выход станции "Технологический институт-1", "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская" и "Спасская". Но на них можно будет попасть по подземным переходам со смежных станций.

В пресс-службе метрополитена просят заранее озаботиться пополнением БСК и "Подорожника". С двух часов до половины пятого в кассах не будет доступно пополнение электронных карт и активация интернет-платежей. Купить можно будет только жетоны.

Ранее Piter.tv сообщал. что в Петербурге ночью с 20 на 21 мая пустят автобусы для посетителей "Ночи музеев".

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Категории: Новости СПб

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