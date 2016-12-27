Hi_news: полезные медицинские гаджеты

Всем привет. В эфире Hi_news - новости о науке и новых технологиях. У вас есть электронный градусник, фитнесс-браслет и прибор для быстрого измерения давления? Поздравляю, вы отстали от жизни. В последнее время медицинские технологии становятся все более совершенными. При этом, разработчики уверены, в будущем прогресс станет ещё ощутимее. А сейчас поговорим о тех инновациях, которые помогают врачам заботится о своих пациентах уже сегодня.

Если вам приходилось ухаживать за больным или проходить курс лечения, то вы знаете, насколько сложно иногда следовать схемам приёма лекарств. Эту проблему решила компания AdhereTech и выпустила "умную" аптечку.







Теперь баночка для лекарств напоминает, когда пациенту надо принять таблетку и следит за регулярностью потребления и дозировками. Этому аппарату даже не нужна собственная память, данные о лекарствах и рецептах он получает из сети. Связь с умной аптечкой пациент поддерживает через телефон. Когда придёт время принять таблетку, ему позвонят или отправят смс. А баночка ,тем временем,замигает. Аптечка может работать 45 дней без подзарядки. Производитель планирует плотно сотрудничать с фармацевтическими компаниями, особенно в отношении дорогостоящих лекарств.





Идея производителя заключается в том, чтобы эта баночка продавалась в аптеке вместе с лекарствами, а после месяца использования заменялась на новую, полностью заряженную и снабженную комплектом лекарств на следующий месяц.



А тем временем, компания Liftware разработала ложку под названием Level, которая позволяет людям с тремором конечностей без труда самостоятельно принимать пищу.





Неконтролируемое дрожание рук мешает при выполнении многих повседневных действий, больным тяжело самостоятельно застегнуть одежду или поесть. Как правило, для уменьшения дрожания используется медикаментозная терапия, но разрабатываются и другие способы борьбы с тремором.



Антипаркинсоническая ложка Level представляет собой стабилизирующую рукоятку, которая надевается на руку и гасит дрожание. На рукоятку прикреплена насадка с ложкой, однако при необходимости можно отдельно докупить насадку с вилкой. Встроенного аккумулятора хватает на час работы устройства — по словам разработчика, этого достаточно для трех приемов пищи.





Это уже вторая ложка, разработанная Liftware. Первая версия под названием Steady появилась еще в 2013 году, однако по многим показателям она значительно уступала нынешней разработке. Существуют и другие проекты устройств, направленных на борьбу с тремором — например, британская компания обещала в 2016 году начать продажу антипаркинсонической перчатки. На тыльной стороне перчатки закреплен пластиковый корпус с гироскопом, который противодействует тремору и, по словам разработчиков, гасит от 80 до 90 процентов тремора.



А учёные из Нидерландов придумали, как оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь наиболее оперативно. На улицы города вылетит доктор-дрон. Идею такого гаджеты подал голландский студент Алек Момон. Трехмоторный Ambulance Drone оснащен встроенным дефибриллятором и коммуникационным оборудованием, при помощи которого медик может руководить действиями обычных людей, находящихся возле пострадавшего человека.



Навигационная система дрона позволяет ему самостоятельно найти телефон, с которого был совершен звонок в "скорую", и через несколько минут прибыть на помощь. Помимо дефибриллятора беспилотник способен переносить универсальную аптечку весом до 4 кг и еще 4 кг дополнительного груза. Беспилотник развивает скорость около 100 км/ч и может отказывать помощь в радиусе 12 км от спасательной станции, где сидит диспетчер. По подсчетам Алека Момона, Ambulance Drone повышает шансы на выживание при сердечном приступе с 8% до 80%.



На этом у нас все. Берегите себя. И оставайтесь в курсе Hi_news.

Использованы материалы сайта YouTube